Vícar pone en marcha un programa de empleo para mujeres en situación de vulnerabilidad
Las sesiones semanales comienzan este jueves y están dirigidas a mujeres de entre 16 y 30 años
J. C.
Vícar
Sábado, 15 de noviembre 2025, 14:05
El área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vícar, junto a la Asociación Protegidas, pondrá en marcha una serie de jornadas para promover la inclusión ... sociolaboral de las mujeres en situación de vulnerabilidad. Concretamente, se trata de sesiones semanales dirigidas a mujeres de entre 16 y 30 años y se realizarán en las barriadas de La Cimilla, La Lomilla y Las Cabañuelas.
En estas jornadas se realizarán talleres de competencias prelaborales, es decir, de mejora de la empleabilidad y de preparación para el acceso al mundo laboral a través de procesos de orientación, habilidades para el empleo, habilidades sociales, autoestima.
Así, no solo se persigue mejorar las oportunidades del colectivo de mujeres en situación vulnerable, sino concienciar sobre la importancia del acceso al mercado laboral y la independencia económica.
Desde el 13 de noviembre, las jornadas se llevaran a cabo los jueves en La Cimilla a las 10.30 horas, en La Lomilla a las 17.00 horas y los miércoles en Las Cabañuelas también a las 17.00 horas.
