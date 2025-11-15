Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los cursos formativos. IDEAL

Vícar pone en marcha un programa de empleo para mujeres en situación de vulnerabilidad

Las sesiones semanales comienzan este jueves y están dirigidas a mujeres de entre 16 y 30 años

J. C.

Vícar

Sábado, 15 de noviembre 2025, 14:05

Comenta

El área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vícar, junto a la Asociación Protegidas, pondrá en marcha una serie de jornadas para promover la inclusión ... sociolaboral de las mujeres en situación de vulnerabilidad. Concretamente, se trata de sesiones semanales dirigidas a mujeres de entre 16 y 30 años y se realizarán en las barriadas de La Cimilla, La Lomilla y Las Cabañuelas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a una mujer atrapada bajo un autobús en un accidente múltiple en el Zaidín
  2. 2 Un hombre sufre una muerte súbita en Padul y los sanitarios de Emergencias consiguen reanimarlo
  3. 3

    «Hemos escuchado unos golpetazos muy fuertes y luego un alarido desgarrador»
  4. 4 Todos los municipios de Granada en alerta por lluvias muy fuertes: estas serán las horas críticas
  5. 5

    Detienen y dejan en libertad a los primeros cuatro agentes que declaran por la trama de la Policía Local de Granada
  6. 6 Oleada de solidaridad en Las Gabias con la familia de la pequeña fallecida: «Lo han perdido todo, no vamos a quedarnos parados»
  7. 7 Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada
  8. 8

    La Academia de Bellas Artes de San Fernando pide la demolición total del hotel Reuma
  9. 9

    Cuatro pretensiones de fichajes supeditadas al futuro de Martin Hongla
  10. 10 Diputación hace efectiva la compra de la casa de los Dengra por 1,2 millones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Vícar pone en marcha un programa de empleo para mujeres en situación de vulnerabilidad

Vícar pone en marcha un programa de empleo para mujeres en situación de vulnerabilidad