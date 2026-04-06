Vícar organiza una ruta para conocer el paisaje kárstico del Torcal de Antequera

Los participantes del programa 'Deporte y Naturaleza', que organiza el área de Deportes del Ayuntamiento de Vícar, tienen este domingo la penúltima cita senderista de ... la temporada, con un recorrido a través de la belleza natural de la zona alta del Torcal de Antequera, en Málaga, para conocer su famoso paisaje kárstico, lleno de formaciones rocosas caprichosas y senderos estrechos entre laberintos de piedra. Será una ruta de unos catorce kilómetros, y 200 metros de desnivel en un recorrido lineal de unas cinco horas de duración y dificultad media.

Los caminantes avanzarán entre crestas, dolinas y agujas que parecen esculpidas por la naturaleza con paciencia milenaria. A medida que vayan avanzando, disfrutarán de vistas panorámicas sobre la campiña y la ciudad de Antequera al fondo.

El camino desciende después suavemente, adentrándose en zonas más abiertas y menos abruptas, hasta conectar con las sendas que conducen directamente a la población de Antequera. Esta ruta ofrece un equilibrio perfecto entre aventura, naturaleza singular y un final cómodo en el casco urbano.

Tras la ruta al Torcal, el programa concluirá el día 26 de este mes con un sendero esta vez dentro del municipio de Vícar. La ruta comenzará en el corazón de Vícar, donde los senderistas seguirán el antiguo camino romano que conduce a los miradores más emblemáticos del municipio, incluyendo los famosos miradores del corazón y el banco del ciclista, puntos perfectos para disfrutar de las vistas y el ambiente local. Al finalizar la ruta, los senderistas compartirán un almuerzo de convivencia como broche a la larga temporada.

Las inscripciones para esta salida y para la del Torcal ya están abiertas en la Casa de la Juventud y el Deporte (Avenida Escritor Fernando Cano Gea, 56) de lunes a viernes en horario de mañana de 8.00 horas a 15.00 horas. Las inscripciones, con una cuota de participación de 12 euros por persona, se cumplimentarán en la Cuenta: ES02 2103 5980 9704 6000 0014 (UNICAJA), bajo el nombre de Ayto. de Vícar, jornada de senderismo.