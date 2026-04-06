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Uno de los paisajes del Torcal de Antequera. R. I.

Vícar organiza una ruta para conocer el paisaje kárstico del Torcal de Antequera

El programa alcanza la penúltima cita de la temporada

J. C.

Vícar

Lunes, 6 de abril 2026, 19:39

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Los participantes del programa 'Deporte y Naturaleza', que organiza el área de Deportes del Ayuntamiento de Vícar, tienen este domingo la penúltima cita senderista de ... la temporada, con un recorrido a través de la belleza natural de la zona alta del Torcal de Antequera, en Málaga, para conocer su famoso paisaje kárstico, lleno de formaciones rocosas caprichosas y senderos estrechos entre laberintos de piedra. Será una ruta de unos catorce kilómetros, y 200 metros de desnivel en un recorrido lineal de unas cinco horas de duración y dificultad media.

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