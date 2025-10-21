Vícar organiza el IV Encuentro Municipal de AMPAs previsto para 700 personas El próximo 22 de noviembre, la Villa de Vícar acogerá una jornada de convivencia

La comunidad escolar de Vícar celebrará el próximo día 22 de noviembre una nueva jornada de convivencia en la Villa de Vícar con motivo del IV Encuentro Municipal de AMPAs del municipio. Una cita que está previsto congregue a más de 700 personas en Vícar pueblo, entre padres y madres, alumnos y directivos de los diferentes centros educativos del municipio, en una jornada repleta de actividades, que culminará con un almuerzo de convencía en las pistas polideportivas de la Villa.

Para el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, «esta iniciativa pretende promover la participación, como Ciudad Educadora y Ciudad Amiga de la Infancia que somos, de todos los que tienen algo que aportar para mejorar la educación de nuestros hijos y nuestros nietos y queremos que, como en otras ediciones, sea una fiesta participativa y vecinal de toda la comunidad educativa. Todo ello para, entre todos, alcanzar el objetivo de una mejor educación que garantice el futuro de nuestros niños y niñas».

El alcalde, junto con la concejala de Educación, Graci Montoro, presidió la semana pasada la primera de las reuniones preparatorias para este nuevo encuentro de la familia educativa de Vícar.

En esta primera toma de contacto se aprobó la fecha de celebración y algunos aspectos organizativos, quedando abierto el plazo de inscripción para que todos los asociados de las AMPAs de Vícar, vayan formalizando en sus respectivos centros educativos su presencia en esta convivencia. El plazo se cerrará el próximo día 14 de noviembre.

Como cada año y tras el traslado de los participantes en autobús desde sus respectivos centros escolares y la recepción de los asistentes, darán comienzo las diferentes actividades y talleres que ya se están diseñando.

Niños y padres disfrutarán de una Gincana por los diferentes rincones de la Villa, juegos tradicionales en familia, talleres y otras actividades para realizar en familia que aún se están perfilando con las aportaciones de las diferentes AMPAs del municipio.

