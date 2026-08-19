Vícar ofrece formación especializada a 30 personas

Los programas Vícar Verde y Vícar Accesible dan empleo y formación especializada a una treintena de personas. Se trata de programas de formación dual con ... contratos de un año de duración, tiempo durante el cual los beneficiarios reciben una formación en la que se incluye al menos un certificado de profesionalidad al tiempo que realizan trabajo efectivo en ocupaciones de utilidad pública o interés general o social.

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, destacó la importancia que tiene para la promoción del empleo este tipo de iniciativas «en especial por lo que representa para la mejora de la empleabilidad, permitiendo la contratación de trabajadores por parte de los ayuntamientos, para la prestación de obras y servicios de utilidad colectiva que redundan en beneficio de la comunidad».

El programa Vícar Verde del Ayuntamiento de Vícar, dirigido a un total de quince personas, se llevó a cabo gracias a una subvención de 325.533,60 euros. Los participantes obtuvieron certificados de profesionalidad sobre actividades auxiliares en viveros, jardines y zonas verdes, con 1.250 horas de formación; instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, con 2.390 horas de formación; y operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización, con una formación de 1.300 horas.

Por su parte, el programa Vícar Accesible, con una subvención de 352.807,61 euros, benefició a otros quince alumnos, que obtendrán sus certificados de profesionalidad en operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción, con 1.360 horas de formación; operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización, en 1.120 horas de formación; y actividades auxiliares en viveros, jardines y zonas verdes, durante un periodo formativo de 1.250 horas.

Ambos programas tienen una duración de un año, desde el 19 de junio de 2026 al 18 de junio de 2027. En el día de este lunes, el alumnado ha iniciado sus vacaciones, que se extenderán hasta el 30 de agosto, reincorporándose a su labor el 31 de agosto de 2026.

Estos programas se rigen por la Orden de 13 de septiembre de 2021 por la que se regula el programa de empleo y formación en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva a dicho programa, modificada por la Orden 11 de abril de 2022 y la Orden 8 de septiembre de 2025, así como por la Resolución de 9 de octubre del 2025, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, por la que se convocan para el año 2025 las subvenciones públicas previstas en la Orden de 13 de septiembre de 2021.

Los dos programas están financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado a través de los créditos específicamente consignados cada año en el presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y gestionados por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía a través de sus Delegaciones Territoriales.