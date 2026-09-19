Vícar mejorará la señalización vial en los ocho kilómetros que separan El Parador de El Cosario

El Ayuntamiento de Vícar va a iniciar en breve las actuaciones destinadas a mejorar la señalización horizontal del bulevar Ciudad de Vícar al completo y ... más allá, del tramo de la nacional 340 comprendido entre Puebla de Vícar y el núcleo de El Cosario, así como de todas las glorietas integradas en ese tramo. En total, la actuación va a significar una importante mejora de la señalización viaria y de todos los pasos de cebra, en un tramo que desde El Parador a El Cosario se extiende a lo largo de ocho kilómetros.

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, hizo énfasis precisamente en la importancia de esta actuación de cara a mejorar la seguridad vial y peatonal en unos puntos del municipio que a diario registran una gran movilidad. «Nuestra preocupación por la seguridad vial es una prioridad en nuestra acción de gobierno y por eso, hemos planteado esta actuación que va a suponer una sensible mejora de nuestra red viaria».

Los trabajos, adjudicados a la empresa Aridos y Construcciones La Redonda, SL, se van a iniciar en breve, se extenderán durante aproximadamente un mes y supondrán una inversión de 48.350 euros. Las obras incluyen el replanteo, preparación de superficies, pintado y renovación de las marcas viales de conformidad con la normativa técnica y de seguridad aplicable, garantizando la adecuada funcionalidad y durabilidad de la señalización horizontal. Esta actuación contribuye a mejorar la seguridad del tráfico en estas dos importantes vías que además soportan un importante volumen de tráfico cada día.

En total serán 1.280 metros cuadrados de superficie pintada con pintura doble componente blanca y microesferas de vidrio, aplicada con máquina autopropulsada en formación de cebreados y símbolos, para lo que habrá que emplear un total de 31.044 metros lineales de marca vial reflexiva con pintura blanca, con una anchura de quince centímetros.

El objetivo básico es el de mantener en buen estado la señalización horizontal de todo el trazado urbano del Bulevar Ciudad de Vícar con el fin de aumentar la seguridad, la eficacia, y la comodidad de la circulación en toda la red, siendo necesario para ello realizar operaciones de repintado de las marcas viales de señalización horizontal, cuya capacidad reflectante había descendido de por debajo de los niveles adecuados.