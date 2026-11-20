El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, realizó este jueves una visita de seguimiento al CEIP La Canal donde se está sustituyendo integralmente el sistema de ... persianas. Durante su estancia, acompañado por la concejala de Educación, Gracia Montoro, comprobó el avanzado estado de los trabajos que finalizará en los próximos días.

Como destacó el regidor municipal, se trataba de una estructura ya deteriorada por el uso y paso del tiempo por lo que «al detectar esta necesidad determinamos que era el momento de acometer los trabajos de renovación». Una renovación consistente en la retirada de las 24 estructuras anteriores y colocación de una nueva celosía en aluminio blanco, con lama regulable y cierres de abanico de posicionamiento.

Así, los trabajos de reposición se encuentran en una fase muy avanzada donde ya se ha completado toda la planta baja y parte de la primera. Con esta actuación se pretende mejorar las condiciones climáticas de las aulas y, por lo tanto, redundar positivamente en el bienestar del alumnado y profesorado rehabilitando la envolvente térmica del edificio al sustituir las actuales celosías de PVC por otras de aluminio.