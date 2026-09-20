Vícar mejora los accesos a la guardería de Los Jazmines de Puebla de Vícar

Desde hace unos días el Ayuntamiento de Vícar, a través de su área de Servicios Públicos Urbanos, puso en marcha una intervención completa en el ... entorno de la guardería Los Jazmines de Puebla de Vícar, para dar respuesta a las peticiones tanto de padres y madres de alumnos, como de la propia dirección y cuerpo educativo del centro.

Los trabajos afectan a todo el entorno de la Escuela Infantil y tienen por objeto readaptar las condiciones de acceso al centro, mejorando la seguridad y evitar con ello los encharcamientos que se veían registrando en días de lluvia.

Según señaló el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, que supervisó de forma personal el avance de los trabajos, «el objetivo era adaptar el paso de peatones existente en la entrada principal al centro a la normativa sobre movilidad y eliminación de barreras arquitectónicas».

Además, se procedió a la reparación de varios alcorques en el entorno de la guardería para garantizar la seguridad de los peatones. «Con estas actuaciones damos respuesta a las demandas de las familias que hacen uso de este recinto educativo y de los vecinos de la zona», concluyó Bonilla.