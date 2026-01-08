Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un puesto informativo de esta campaña. IDEAL

Vícar tendrá en marzo una nueva cita con el reciclaje con el plan 'Una Pila de Razones'

La campaña llegará a más de 240 municipios incluyendo todas las localidades firmantes del Convenio Marco sobre el reciclaje de Residuos de Pilas y Acumuladores

Javier Cortés

Vícar

Jueves, 8 de enero 2026, 00:34

Comenta

La segunda edición de la campaña 'Una Pila de Razones' recalará en el mes de marzo en el municipio de Vícar. Esta es la segunda ... edición de esta campaña, que contará con rutas en las ocho provincias andaluzas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso de la DGT: quitarán el carné a los conductores que lleven esto en la guantera
  2. 2 La gasolinera de Granada con un restaurante que arrasa a pie de carretera: «Buena comida, cantidad y buen precio»
  3. 3

    Pillados tras colarse en Nochevieja en la piscina cubierta para tener relaciones sexuales
  4. 4 Persecución a toda velocidad en Granada y una huida a pie: llevaba un arma y munición en su bolso
  5. 5 Saavedra asume Cultura tras el fallecimiento de Ferreira
  6. 6 La lluvia regresa a Granada en 48 horas: cuánto durarán las precipitaciones y zonas afectas
  7. 7 «A mi niño le ha tocado el Niño»
  8. 8 Carrefour desafía a sus competidores con una oferta inesperada en aceite de oliva Coosur
  9. 9 Granada marca récord de temperaturas heladas en España y la capital alcanza los -5 grados
  10. 10

    El acuerdo para la venta de Faye entra en su fase definitiva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Vícar tendrá en marzo una nueva cita con el reciclaje con el plan 'Una Pila de Razones'

Vícar tendrá en marzo una nueva cita con el reciclaje con el plan &#039;Una Pila de Razones&#039;