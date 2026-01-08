Vícar tendrá en marzo una nueva cita con el reciclaje con el plan 'Una Pila de Razones'

La segunda edición de la campaña 'Una Pila de Razones' recalará en el mes de marzo en el municipio de Vícar. Esta es la segunda ... edición de esta campaña, que contará con rutas en las ocho provincias andaluzas.

La campaña llegará a más de 240 municipios incluyendo todas las localidades firmantes del Convenio Marco sobre el reciclaje de Residuos de Pilas y Acumuladores, lo que supondrá un alcance de 7,1 millones de personas, el 83,23% de la población andaluza.

Asimismo, el pasado 20 de diciembre, el municipio acogió esta campaña con un punto informativo en el Bulevar Ciudad de Vícar, junto a Mercadona, con actividades, juegos, sorpresas y regalos para todos, para informar al mayor número de ciudadanos posible sobre la importancia del reciclaje de los residuos de pilas y acumuladores.

El máximo responsable del Ayuntamiento, Antonio Bonilla, destacó la importancia de la concienciación ciudadana sobre el reciclaje de pilas y baterías porque «fomenta la economía circular y permite la reutilización de recursos». En este sentido, el primer edil insistió en que hay que dar un paso más «porque el reciclaje no debe ser un gesto puntual, sino una forma de entender la vida sostenible del futuro».