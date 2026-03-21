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El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, en uno de los momentos del Pleno municipal celebrado en la mañana de este viernes. IDEAL

Vícar da luz verde al mayor presupuesto de su historia «con proyección de futuro»

Para inversiones se incluyen actuaciones como el Centro Social de Llanos de Vícar o la Escuela de Música

J. Cortés

Vícar

Sábado, 21 de marzo 2026, 00:10

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La Corporación municipal del Ayuntamiento de Vícar dio el visto bueno a la aprobación provisional del presupuesto 2026. Un presupuesto que el alcalde de Vícar, ... Antonio Bonilla, calificó de «histórico, que nos van a permitir seguir haciendo de Vícar un municipio referente, con servicios para todos y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos».

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