Vícar da luz verde al mayor presupuesto de su historia «con proyección de futuro»

La Corporación municipal del Ayuntamiento de Vícar dio el visto bueno a la aprobación provisional del presupuesto 2026. Un presupuesto que el alcalde de Vícar, ... Antonio Bonilla, calificó de «histórico, que nos van a permitir seguir haciendo de Vícar un municipio referente, con servicios para todos y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos».

El Pleno municipal, con los votos a favor del Partido Socialista, dio luz verde a un presupuesto total de 39.957.457,79 euros. «Un presupuesto con proyección de futuro», en palabras de Antonio Bonilla, «que va a mantener nuestra capacidad de generar resultados de excelencia manteniendo buenas prácticas de gobierno».

Antonio Bonilla no ocultaba su satisfacción «por haber sacado adelante el mayor presupuesto municipal de la historia de nuestro pueblo, un presupuesto fruto de la solvencia y del rigor presupuestario, que define nuestra gestión y que es reflejo de una acción política pública responsable, con criterios de eficiencia, que consolida un modelo de municipio con vistas a la futura gran ciudad de Vícar de los 50.000 habitantes, una ciudad moderna orientada al bienestar ciudadano».

Para el alcalde de Vícar, «este es el presupuesto de los ciudadanos y en él están representados todos, los jóvenes, los niños, los mayores, las mujeres, los agricultores, el mundo de la cultura, del deporte, nuestros comerciantes, en este presupuesto caben todos», concluyó.

Bonilla mantiene que las cuentas aprobadas este viernes inicialmente, «nos sitúan en esa filosofía de moderación de los impuestos, siempre por debajo de los de municipios cercanos y, a la vez, en su capítulo de inversiones vienen reflejados todos los sectores de la sociedad vicaria y todos los núcleos de población, con criterios de equidad en el reparto».

Durante el debate, el alcalde remarcó que «Vícar es patrimonio de todos los ciudadanos, y nosotros tenemos la responsabilidad de hacer justa y digna su representación». «Los ciudadanos de Vícar son gente noble y honorable y por ello hemos de portar siempre esa bandera en defensa de nuestro pueblo».

«Proyección de futuro»

Además, el primer edil vicario añadió que «no podemos conformarnos con lo que ya se ha hecho, si no hay que seguir avanzando con proyección de futuro, pensando en las generaciones venideras», concluyó.

Durante el debate, la portavoz de Vox, Alejandra Ceballos, justificó su rechazo a la propuesta porque «no aporta las soluciones que los vicarios reclaman para problemas como la seguridad, la limpieza, el trabajo, o la vivienda».

Del mismo modo, el Partido Popular, a través de su portavoz, José Manuel Manzano, acusó al equipo de Gobierno de intentar falsear las cuentas y no tener en cuenta las propuestas que se han aprobado por medio de mociones por el pleno.

Por su parte, la portavoz de Gobierno y concejala de Hacienda, Luz María Fernández, lamentó la deriva del Parido Popular de Vícar y señaló que los presupuestos «van a mejorar los servicios públicos y se consolida un modelo de municipio moderno orientado al bienestar ciudadano».

Para inversiones reales se destinará un gasto de 6.609.940 euros donde se incluyen actuaciones como el Centro Social de Llanos de Vícar, la Escuela de Música, o el Museo Etnográfico de la Villa de Vícar, entre otros, así como la dotación de elementos de transporte, maquinaria y equipos tecnológicos que mejoren la prestación de los servicios municipales y favorezcan la eficiencia energética.

En cuanto a los ingresos, por impuestos directos se estima una recaudación de 8.940.297 euros, mientras que la cuantía por impuestos indirectos será de 450.000 euros. A estos se suman los ingresos previstos por tasas, precios públicos y otros ingresos, que ascienden a 8.541.672 euros y 16.327.490 euros correspondientes a transferencias corrientes.