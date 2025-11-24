Vícar lanza el plan 'Azucarillos contra la violencia de género' por el 25N

El Ayuntamiento de Vícar, a través del Área de Igualdad, inició ya las actividades y actos que se van a producir con motivo del 25N, ... Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En este sentido, el alcalde Antonio Bonilla, junto a la concejala del ramo, Almudena Jiménez, presentó la campaña 'Azucarillos contra la Violencia de Género'. Una campaña con la que «a través de un gesto tan sencillo como verter el azucarillo en el café mandamos un mensaje de concienciación y sensibilización», explicó la edil.

En concreto, se repartirán 30.000 sobrecillos de azúcar entre los establecimientos hosteleros del municipio que lo soliciten (muchos ya se adhirieron a la campaña), de manera que también se involucra al tejido de comerciantes en esta misión.

Así, en cada una de estas monodosis aparece un mensaje diferente haciendo referencia al respeto, la autoestima y la igualdad. A la presentación de esta campaña se sumarán esta semana otras actividades en el marco de celebración del 25N como una marcha organizada el próximo martes o la presentación del libro 'El porqué de no hacerlo' de la autora Sarah Mar.