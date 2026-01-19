Vícar lanza ofertas de trabajo para una veintena de jóvenes

El Ayuntamiento de Vícar, a través del Área de Personal, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana, volvió a adherirse al programa de empleo de ámbito local, ... denominado Activa - T Joven, por el que se ofertarán una veintena de puestos de trabajo. De esta forma, dicho programa tiene como objetivo promover la empleabilidad en los municipios andaluces así como la adquisición de experiencia laboral en jóvenes de Andalucía sin empleo.

Concretamente, el Ayuntamiento de Vícar recibe la subvención de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, financiada por la Unión Europea con cargo al Programa FSE+ Andalucía 2021-2027 y que se enmarca en el Programa Activa - T Joven.

Tal y como se establece en la normativa de la subvención, el Consistorio vicario podrá lanzar ofertas de trabajo dirigidas a un total de 20 jóvenes de entre 18 y 29 años (ambos incluidos) que deberán cumplir con los criterios de estar en situación de desempleo como demandante de empleo no ocupada en el Servicio Andaluz de empleo e inscritas como beneficiarias en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

El programa comenzará en el mes de febrero y tendrá una duración de un año, siendo las contrataciones subvencionadas con un importe total de 223.000 euros, y con una duración contractual máxima de 6 meses por trabajador/a. Durante el desarrollo del programa Activa - T Joven las ocupaciones que se ofertarán será las siguientes: 15 barrenderos y 5 peones de horticultura, jardinería.

A través del mencionado programa, el Ayuntamiento de Vícar se propone mejorar la experiencia laboral de las personas beneficiarias, así como sus posteriores posibilidades de empleabilidad. Asimismo, las labores a desempeñar en estos puestos de trabajo tendrán una repercusión positiva para el conjunto del municipio.