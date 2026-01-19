Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Trabajadoras realizan labores en el municipio vicario. IDEAL

Vícar lanza ofertas de trabajo para una veintena de jóvenes

A través del programa Activa-T Joven, las ofertas están dirigidas a jóvenes de entre 18 y 29 años que deben encontrarse en situación de desempleo

J. C.

Vícar

Lunes, 19 de enero 2026, 23:30

El Ayuntamiento de Vícar, a través del Área de Personal, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana, volvió a adherirse al programa de empleo de ámbito local, ... denominado Activa - T Joven, por el que se ofertarán una veintena de puestos de trabajo. De esta forma, dicho programa tiene como objetivo promover la empleabilidad en los municipios andaluces así como la adquisición de experiencia laboral en jóvenes de Andalucía sin empleo.

