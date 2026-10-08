Vícar invertirá más de cuatro millones de euros para encauzar la Rambla del Aljibe

Antonio Bonilla anunció el que será el próximo gran proyecto para el municipio de Vícar: el encauzamiento de la Rambla del Aljibe. Situada en la ... entrada oeste de Puebla de Vícar, su «adecuación hidroforestal», en palabras del alcalde, permitirá «recuperar este espacio medioambiental para el embellecimiento de nuestro pueblo».

Tal y como detalló el regidor municipal, ya se iniciaron los procedimientos para la redacción de este importante proyecto que contará con una inversión de más de 4 millones de euros. El encauzamiento de la Rambla del Aljibe permitirá reforzar y proteger el área urbana colindante, especialmente el margen izquierdo de la misma, al reacondicionar este espacio. Por lo tanto, esta actuación está encaminada a la eliminación del riesgo de inundación, mejorar la infiltración y mejorar la conectividad e integración del cauce en el entorno.

Entre algunas de las actuaciones concretas que incluirá el proyecto se encuentran: la retirada de los aportes de tierra generados artificialmente, la reconfiguración del cauce en el tramo situado aguas abajo del cruce de la N-340, revegetación del cauce y taludes, eliminar los cruces de caminos existentes a través del cauce y creación de un paseo de ribera con vegetación que integre dicho cauce en la trama urbana.

Todo ello será posible gracias a la subvención del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, en el marco del régimen de ayudas a entidades locales para la reparación de daños causados por fenómenos meteorológicos adversos. De esta forma, el Ayuntamiento de Vícar da un nuevo paso hacia el futuro del municipio con la modernización de Vícar como bandera.