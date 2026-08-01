Vícar intensifica la lucha contra los infractores de la basura

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, informó que desde el área de Seguridad Ciudadana se están intensificando las labores de vigilancia en materia medioambiental, para ... abordar las infracciones en materia del vertido de enseres, muebles y material de construcción, o cartones en las calles de Vícar.

Un plan que se está llevando a cabo con la máxima contundencia con el objetivo por un lado de concienciar sobre el cuidado y mantenimiento de los espacios públicos de Vícar, pero sobre todo para poner freno a los infractores de la basura, muchos de ellos provenientes de otros municipios, que utilizan las vías públicas de Vícar para deshacerse de residuos y enseres.

Como recordó Antonio Bonilla, «el Ayuntamiento, junto a los efectivos de Policía Local, trabaja intensamente reforzando las labores de control y vigilancia contra todos aquellos que de manera incívica ensucian y contaminan los espacios públicos de nuestro municipio, para intentar dar solución a un problema que afecta a muchos municipios de España y de nuestro entorno más cercano y que se produce por la actitud irresponsable de unos pocos», explicó.

Fruto de estas labores de vigilancia y control, sigue aumentando día tras día el número de denuncias por incumplimiento de las ordenanzas municipales de Economía Circular, Ley de Residuos y Protección de Espacios Públicos, sanciones que en algunos casos pueden alcanzar los 3.000 euros.

Dentro de dicha ordenanza se contemplan como acciones sancionables el abandono y depósito en la vía pública de escombros, materiales de construcción, enseres o mobiliario, vertido de residuos o abandono de vehículos, pintadas y grafitis o vandalismo, entre otros.

Asimismo, desde el Consistorio vicario se cree importante recordar a los ciudadanos que depositar basura o cualquier tipo de envase, cajas de cartón, junto a los contenedores de reciclaje y no en su interior es igualmente motivo de sanción. No obstante, Antonio Bonilla destacó el buen comportamiento y civismo de los vicarios, así como llama a su colaboración en el mantenimiento y cuidado del municipio.

El consistorio vicario realiza una exhaustiva labor de seguimiento, control y sanción de dichas infracciones, lanzando un claro mensaje de concienciación a la ciudadanía. A este trabajo se suma un refuerzo de la vigilancia coincidiendo con los meses de verano, quedando clara así la firme postura del Ayuntamiento de velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales citadas.

Además, se recuerda la disponibilidad de una línea de Whatsapp, a través del teléfono 644276388, en el que los propios ciudadanos tienen la posibilidad de denunciar o informar de cualquier incidencia, o recibir información sobre cuestiones relacionadas con los servicios urbanos municipales.