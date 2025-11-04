Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Portavoz del Partido Popular en Vícar. R. I.

Vícar instalará señales luminosas intermitentes para los pasos de peatones

En esta moción del Partido Popular, que fue apoyada por unanimidad, se solicita que se prioricen zonas escolares y sanitarias

J. C.

Vícar

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:02

Comenta

El Partido Popular de Vícar consiguió que el Ayuntamiento de la localidad apueste por la seguridad de los viandantes después de que en el pleno ... que se celebró este lunes, el portavoz, José Manuel Manzano, defendiera una moción, que se aprobó por unanimidad, en la que se solicitaba al equipo de gobierno del PSOE instalar señales luminosas intermitentes en los pasos de peatones con mayor riesgo potencial por su ubicación.

