Vícar instalará señales luminosas intermitentes para los pasos de peatones

El Partido Popular de Vícar consiguió que el Ayuntamiento de la localidad apueste por la seguridad de los viandantes después de que en el pleno ... que se celebró este lunes, el portavoz, José Manuel Manzano, defendiera una moción, que se aprobó por unanimidad, en la que se solicitaba al equipo de gobierno del PSOE instalar señales luminosas intermitentes en los pasos de peatones con mayor riesgo potencial por su ubicación.

José Manuel Manzano explicó que el PP pidió que se prioricen las zonas escolares, sanitarias y de alto tránsito peatonal en la primera fase de implantación, a la vez que se llevan a cabo campañas de sensibilización ciudadana sobre el uso responsable de los pasos de peatones y respeto a las señales de tráfico, acompañada de una campaña de vigilancia y control de velocidad de los vehículos.

El portavoz del PP señaló que es un «clamor popular en la localidad» la falta de iluminación en los pasos de peatones, especialmente en los del Bulevar, lo que sumado a la falta de visibilidad y la falta de control en la velocidad de circulación de los vehículos provoca que «cruzar las calles en la localidad sea un auténtico peligro». Manzano destacó que fueron numerosos los padres que le trasladaron su preocupación cuando los niños y jóvenes tienen que cruzar un paso de peatones para acudir a los centros escolares, ya que en los últimos años se producieron numerosos atropellos o situaciones de peligro.

«Mientras municipios cercanos llevan tiempo incorporando sistemas de señalización luminosa mediante destellos LED o balizas intermitentes, en nuestro mantenimiento de las señales, la escasa iluminación o la falta de mantenimiento de la jardinería que tienen una incidencia directa en el incremento de accidentes», manifestó. Además, José Manuel Manzano señaló por último que es una buena noticia para todos los vecinos la aprobación por unanimidad de esta iniciativa.