Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varias familias se reúnen en la barriada de Las Cimillas para disfrutar de juegos tradicionales. IDEAL

Vícar e Innova Almería organizan actividades de verano para las familias

Las actividades se celebrarán cada miércoles del mes de agosto en la barriada vicaria de Las Cimillas

J. C.

Vícar

Viernes, 8 de agosto 2025, 23:37

La Asociación Innova Almería en colaboración con el Ayuntamiento de Vícar, llevaron a cabo una actividad dirigida a las familias del barrio de La Cimilla para animar las mañanas de verano en este núcleo.

La actividad, denominada 'Un día de Verano en mi barrio', forma parte del Programa 'Nais Tuqé', que está llevando a cabo la asociación Innova, y está subvencionada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

La iniciativa consistió en una mañana de diversión y convivencia con los vecinos y las vecinas del barrio, en la que no faltaron juegos tradicionales con agua, el pañuelo, atrapa al globo, entre otroas. Asimismo, el Ayuntamiento de Vicar colaboró en la actividad ofreciendo un desayuno saludable para todas las personas participantes.

Durante la jornada, asistieron el concejal de Servicios Sociales, Igualdad, Mayores, Colectivos, Salud y Consumo, Cristian Díaz y la concejala de Juventud, Educación e Infancia del Ayuntamiento de Vícar, Gracia Montoro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una bañista en la playa del Sotillo, en Castell de Ferro
  2. 2 Meteorólogos advierten a los granadinos: «Ojo si veis el cielo naranja y sopla el viento»
  3. 3 Despido inmediato para un conductor de autobús de Granada por dar un puñetazo a un viajero en una discusión sobre la parada
  4. 4

    «La gente se baña como si nada; luego vendrán las quejas y los lloros»
  5. 5

    La recomendación de evitar el baño se mantendrá en la playa de Salobreña hasta la semana que viene
  6. 6

    La actuación en Castell, bajo la mirada experta
  7. 7 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  8. 8 Así fue el dispositivo de la Policía para capturar a un clan paraguayo que quiso secuestrar a un hombre en plena calle de Granada
  9. 9

    Condenan a la turba que liberó a un detenido en Loja
  10. 10 Despliegue de la Guardia Civil para capturar en Almuñécar a un capo albanés de la droga en búsqueda y captura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Vícar e Innova Almería organizan actividades de verano para las familias

Vícar e Innova Almería organizan actividades de verano para las familias