Vícar e Innova Almería organizan actividades de verano para las familias Las actividades se celebrarán cada miércoles del mes de agosto en la barriada vicaria de Las Cimillas

Varias familias se reúnen en la barriada de Las Cimillas para disfrutar de juegos tradicionales.

La Asociación Innova Almería en colaboración con el Ayuntamiento de Vícar, llevaron a cabo una actividad dirigida a las familias del barrio de La Cimilla para animar las mañanas de verano en este núcleo.

La actividad, denominada 'Un día de Verano en mi barrio', forma parte del Programa 'Nais Tuqé', que está llevando a cabo la asociación Innova, y está subvencionada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

La iniciativa consistió en una mañana de diversión y convivencia con los vecinos y las vecinas del barrio, en la que no faltaron juegos tradicionales con agua, el pañuelo, atrapa al globo, entre otroas. Asimismo, el Ayuntamiento de Vicar colaboró en la actividad ofreciendo un desayuno saludable para todas las personas participantes.

Durante la jornada, asistieron el concejal de Servicios Sociales, Igualdad, Mayores, Colectivos, Salud y Consumo, Cristian Díaz y la concejala de Juventud, Educación e Infancia del Ayuntamiento de Vícar, Gracia Montoro.

