Vícar inicia el quinto ciclo del Plan Corresponsables de conciliación familiar

Tras el éxito de sus ediciones anteriores, el programa de igualdad y conciliación Corresponsables comienza su quinto ciclo este jueves día 10 de septiembre. Este ... servicio de ludoteca permanecerá activo durante todo el mes de septiembre (hasta el miércoles 30) en horario de tardes de lunes a viernes de 15.00h a 20.00h.

Este ciclo del Plan Corresponsables se desarrolla en el CEIP Nuestra Señora de la Merced, en La Gangosa, facilitando a las familias el cuidado de los menores una vez concluido el horario lectivo. Durante su estancia los niños y niñas aprovechan el tiempo dedicándolo al estudio, las tareas escolares o actividades de ocio y tiempo libre.

El Plan Corresponsables es un programa de igualdad de género puesto en marcha por el Ayuntamiento de Vícar a través de la Concejalía de Servicios Sociales, Igualdad, Mayores, Colectivos, Salud y Consumo y con la subvención del Ministerio de Igualdad. Su finalidad es favorecer la conciliación familiar implicando, no solo a dichas familias, sino también a los centros educativos a través de propuestas como la ludoteca.

Desde su puesta en marcha en el curso 2024/2025 el Plan Corresponsables ha dejado patente su buen funcionamiento cosechando un gran éxito entre las familias de Vícar con menos recursos. El programa está dirigido a madres, padres y familias del municipio de Vícar que presenten dificultades para conciliar la vida familiar, laboral y personal. Así, se valoran condiciones especiales como ser familia monoparental o monomarental, víctimas de violencia de género, mujeres en situación de desempleo que realicen acciones formativas y de búsqueda activa, mujeres con acreditación de grado de discapacidad, mujeres mayores de 45 años, unidades familiares al cuidado de mayores y dependientes o familias donde ambos tutores desarrollan su actividad laboral.