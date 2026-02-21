Vícar inicia el programa Activa T con la incorporación del primer beneficiario

El Ayuntamiento de Vícar, a través del Área de Personal y Recursos Humanos, inauguró el programa de empleo Activa-T Joven para este 2026. Lo ... hizo el pasado lunes 16 de enero con la primera incorporación de un total de veinte puestos de trabajo que se irán cubriendo en las próximas semanas.

A través de la subvención de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, financiada por la Unión Europea con cargo al Programa FSE+ Andalucía 2021-2027 y que se enmarca en el Programa Activa-T Joven, el Consistorio vicario empleará a veinte jóvenes de entre 18 y 29 años (ambos inclusive).

Este programa, que tiene una duración de un año, tiene como objetivo promover la empleabilidad en el ámbito local e impulsar la adquisición de experiencia laboral en jóvenes andaluces.

Durante el pasado mes de enero, el Área de Personal y Recursos Humanos lanzó la oferta para la contratación de cinco peones de horticultura y jardinería y quince barrenderos, de los cuáles ya se incorporó a su puesto de trabajo el primer beneficiario.