Vícar inaugura el Parque de la Contraviesa y suma un nuevo espacio para las familias

l municipio de Vícar cuenta desde hace unos días con un nuevo espacio para el recreo y el ocio al aire libre. En el marco ... del Día Mundial de la Paz y coincidiendo con su celebración, tuvo lugar la inauguración del Parque Sierra de la Contraviesa en Puebla de Vícar.

Un espacio diseñado «para la convivencia de las familias» y puesto a disposición de la ciudadanía «con el deseo de que rápidamente forme parte de sus rutinas y sus historias compartidas», señalaba Antonio Bonilla durante la inauguración.

La cita, que tuvo lugar en la tarde del viernes día 30, estuvo por tanto compuesta de una doble temática donde no faltaron talleres, juegos y animación infantil. De esta forma, la apertura de las nuevas instalaciones se suma a la cartera de parques y plazas dispuestos a lo largo de todo el término municipal y que se presentan como espacios únicos para la convivencia familiar.

Por otro lado, los mayores de Vícar disfrutaron el 17 de febrero de su viaje de convivencia, que en esta ocasión consistió en una salida al municipio murciano de Águilas, donde disfrutaron de su Carnaval, viaje que incluía una visita a los museos del Carnaval y del actor Paco Rabal, con el acompañamiento de un guía.