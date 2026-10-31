Vícar impulsa 'Tardes con Plan' junto al Ministerio de Sanidad y Humanitarios Sin Fronteras

La sede local de la Asociación Humanitarios Sin Fronteras en Vícar acogió hace unos días la presentación oficial del proyecto 'Tardes con Plan', una iniciativa ... orientada a transformar el bienestar de la infancia, la adolescencia y sus familias en el municipio.

El acto contó con la participación de Rosana Gómez Movellán, coordinadora del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Sanidad y subdirectora adjunta de Planificación de Fondos Europeos del Ministerio de Sanidad; Almudena Jiménez, concejala del área de Servicios Sociales, Igualdad, Mayores, Colectivos, Salud y Consumo de Vícar; y Hanane El Mansouri, presidenta de la Asociación Humanitarios Sin Fronteras.

'Tardes con Plan' es un programa innovador de intervención directa, fuera del horario escolar, que busca responder a los desafíos actuales que afronta la población infantojuvenil, tales como la hiperconectividad, el impacto de la revolución tecnológica, el cambio climático y los problemas de salud mental.

Durante la sesión, la representación del Ministerio de Sanidad destacó los objetivos clave del programa, subrayando que la salud de niños, niñas y adolescentes, no depende solo de elecciones individuales, sino de los determinantes sociales de su entorno.

Por ello, el proyecto pone el foco en promover estilos de vida saludables, fomentando la alimentación equilibrada, el descanso, la actividad física y el bienestar emocional a través del ocio constructivo y el descubrimiento de los talentos ocultos de cada participante, especialmente en contextos y zonas de mayor vulnerabilidad.

El desarrollo del proyecto en Vícar se estructurará en dos etapas: una primera fase enfocada en el ámbito educativo con la participación del Ceip La Canal y el Ceip Virgen de la Paz, y una segunda fase orientada a consolidar un marco de trabajo en red al que se invitará a sumarse al resto de agentes sociales del municipio.

Durante el encuentro, Rosana hizo un llamamiento a las entidades del tercer sector y a las entidades locales a sumarse a este tipo de convocatorias y participar en futuras iniciativas similares. Tras el turno de preguntas, la jornada ha concluido con un desayuno asociativo en el que los asistentes han podido intercambiar impresiones y estrechar alianzas estratégicas.

La concejala, Almudena Jiménez, felicitó a Humanitarios Sin Fronteras y animó a las organizaciones del tercer sector a seguir impulsando iniciativas de este calado en Vícar. Asimismo, destacó la importancia de dar continuidad al modelo de cooperación interinstitucional y comunitario que ya se viene desarrollando con éxito a través del programa Eracis+ en el municipio.

Esta acción promovida por el equipo Eracis+ Vícar se enmarca dentro del Plan Local de Inclusión Social creado por el Ayuntamiento de Vícar para su participación en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, Eracis+, que está cofinanciada por la Unión Europea y la Junta de Andalucía. Para contactar y formar parte de la red de entidades y agentes que trabajan por la inclusión social en Vícar lo podrán hacer a través del correo electrónico daflores@vicar.es.