Vícar impulsa jornadas de prevención de la violencia con la comunidad escolar

Desde el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vícar se están preparando unas jornadas destinadas a la promoción, prevención y atención a la Infancia ... y la adolescencia frente a todo tipo de violencia (acoso, abuso sexual, maltrato). Con el fin de poder confeccionar dichas jornadas de manera que respondan a las inquietudes de los niños y niñas, así como poder hacer llegar la información de una manera clara y útil, se organizan reuniones de trabajo con los centros educativos.

Precisamente en estas reuniones de trabajo toman protagonismo los alumnos, quienes participan en el abordaje de actuaciones, objetivos, fechas y horarios junto al equipo LOPIVI del Ayuntamiento de Vícar (Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia).

Por su parte, desde el equipo LOPIVI se impulsará el uso de distintas dinámicas con el objetivo de promover la reflexión sobre la violencia, la empatía y los derechos, así como talleres interactivos para explicar conceptos de violencia y actividades lúdicas que fomenten la resolución pacífica de conflictos y el manejo de emociones.

Las reuniones de trabajo con los estudiantes ya comenzaron este 17 de noviembre y se extenderán hasta el viernes 28 de este mismo mes pasando por los 8 Centros de Educación Infantil y Primaria del municipio, así como por los dos IES.

Estas actividades se realizarán siguiendo los objetivos generales de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia. (Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio y Ley autonómica de Andalucía 4/2021). Esta ley pretende crear entornos seguros en todos los ámbitos de la vida de los niños, niñas y adolescentes, desde la familia y la escuela hasta el entorno digital y deportivo.