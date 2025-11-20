Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Desde el equipo LOPIVI se impulsará el uso de dinámicas para promover la reflexión sobre la empatía. IDEAL

Vícar impulsa jornadas de prevención de la violencia con la comunidad escolar

Las reuniones de trabajo han comenzado este lunes y se extenderán hasta el próximo viernes 28 de noviembre

J. C.

Vícar

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:11

Comenta

Desde el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vícar se están preparando unas jornadas destinadas a la promoción, prevención y atención a la Infancia ... y la adolescencia frente a todo tipo de violencia (acoso, abuso sexual, maltrato). Con el fin de poder confeccionar dichas jornadas de manera que respondan a las inquietudes de los niños y niñas, así como poder hacer llegar la información de una manera clara y útil, se organizan reuniones de trabajo con los centros educativos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour lanza un 2x1 en un aceite de oliva virgen extra premium de Carbonell
  2. 2 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  3. 3

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  4. 4 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6 La autovía a la Costa Tropical reabre por adelantado y ya se puede circular en dirección Granada
  7. 7

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  8. 8 El antiguo Hotel Luz de Constitución se transforma en el nuevo Hotel Martina
  9. 9 Granada, elegido como segundo mejor destino de España para pasar la Navidad
  10. 10 La Vuelta 2026 acabará en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Vícar impulsa jornadas de prevención de la violencia con la comunidad escolar

Vícar impulsa jornadas de prevención de la violencia con la comunidad escolar