Vícar impulsa la inclusión social con la II Mesa de Empleo y Formación del Programa ERACIS+ En la iniciativa, dirigida a la mejora de la empleabilidad de los colectivos más vulnerables, han participado empresas, entidades y organizaciones, dando cuenta de los avances y objetivos

El municipio de Vícar ha celebrado con éxito la II Mesa de Empleo y Formación en el marco del Programa ERACIS+, una iniciativa orientada a mejorar la empleabilidad de los colectivos más vulnerables y a fomentar una inclusión social efectiva en el territorio.

Este encuentro ha congregado a representantes institucionales, entidades sociales recientemente incorporadas al programa, centros educativos y de formación, así como a diversas empresas locales, consolidando un espacio estratégico de diálogo y cooperación para abordar los retos y oportunidades en materia de empleo.

La concejala de Servicios Sociales Almudena Jiménez inauguró la jornada destacando «la relevancia de fortalecer los vínculos entre el tejido empresarial, asociativo, educativo y formativo, con el fin de generar oportunidades laborales de calidad que beneficien a toda la ciudadanía».

En este contexto, cabe subrayar que Vícar cuenta actualmente con una población de 29.992 habitantes, según el Padrón Municipal del primer semestre de 2025. Este crecimiento, superior a 1.200 personas respecto al inicio del año, refleja una tendencia sostenida que implica nuevos desafíos para la gestión social y laboral, especialmente teniendo en cuenta que el 33,3% de sus residentes son personas migrantes pertenecientes a 73 nacionalidades distintas.

El Programa ERACIS+ centra sus acciones en tres ejes fundamentales: la Inclusión Laboral, la Inclusión Social y el Desarrollo Comunitario, con el objetivo de mejorar la empleabilidad y promover una integración efectiva de los colectivos vulnerables.

Durante la jornada, se presentaron las seis entidades del Tercer Sector que forman parte del programa en esta edición: Asociación PROTEGIDAS, CODENAF, Inserta Andalucía, Innova Almería, Asociación ENGLOBA y Humanitarios Sin Fronteras. Cada entidad expuso sus iniciativas y programas, compartiendo buenas prácticas y destacando la importancia de reforzar la colaboración multisectorial para generar oportunidades reales y sostenibles.

Este espacio de encuentro se consolida así como un foro permanente de cooperación entre instituciones, empresas, centros educativos y sociales, alineado con la estrategia de desarrollo sostenible del municipio. La II Mesa de Empleo y Formación marca un avance significativo en la implementación del Programa ERACIS+ en Vícar y reafirma el compromiso conjunto para construir una sociedad más inclusiva, equitativa y cohesionada.

La iniciativa, impulsada por el equipo ERACIS+ Vícar, se enmarca en el Plan Local de Inclusión Social promovido por el Ayuntamiento de Vícar, en el marco de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, cofinanciada por la Unión Europea y la Junta de Andalucía.

Para más información o para integrarse en la red de entidades y agentes implicados en la inclusión social en Vícar, pueden contactar a través del correo electrónico: daflores@vicar.es