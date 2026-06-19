Vícar impulsa la formación en manipulado de alimentos con el programa ERACIS

El programa de ERACIS+ de Vícar puso en marcha esta semana un curso de capacitación de Manipulador de Alimentos en colaboración con ASAJA. Una iniciativa ... cuya finalidad es ofrecer nuevas oportunidades laborales a los usuarios del programa, a la par que responde a las necesidades del mercado.

La formación, que daba comienzo este martes en la Casa de la Juventud y el Deporte, dotará a los participantes de herramientas y conocimientos estratégicos diseñados específicamente para abrirles nuevas puertas en el mercado laboral. Esta capacitación técnica resulta clave para el municipio de Vícar debido a la alta demanda de esta titulación, un requisito indispensable para trabajar en multitud de sectores vinculados a la economía del Poniente almeriense.

Asimismo, para garantizar el éxito de la actividad, el Ayuntamiento facilitó unas instalaciones idóneas, asegurando un espacio amplio, seguro y perfectamente adaptado a las exigencias del aprendizaje.

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes, a quienes felicitó por su iniciativa y motivación para seguir formándose. «Nuestro compromiso es seguir abriendo puertas en el ámbito laboral a través de capacitaciones que respondan a las necesidades reales del tejido empresarial. El Ayuntamiento de Vícar continuará apostando por estas formaciones, que actualmente cuentan con una altísima demanda en nuestro municipio y, por supuesto, para invitar a otros ciudadanos de municipios cercanos que estén interesados», señalaba el regidor.

Por su parte, desde el equipo técnico de ERACIS+ Vícar animaron a los inscritos a aprovechar al máximo esta oportunidad y permanecer atentos a los próximos talleres gratuitos que se lanzarán en los próximos meses.

Esta acción promovida por el equipo ERACIS+ Vícar se enmarca dentro del Plan Local de Inclusión Social creado por el Ayuntamiento de Vícar para su participación en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, ERACIS+, que está cofinanciada por la Unión Europea y la Junta de Andalucía. Para contactar y formar parte de la red de entidades y agentes que trabajan por la inclusión social en Vícar lo podrán hacer a través del correo electrónico daflores@vicar.es