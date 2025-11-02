Vícar homenajea a Anastasia Dmyitriv dando su nombre a la Piscina Municipal

El municipio de Vícar ha rendido homenaje a Anastasia Dmytriv dando su nombre a la piscina municipal. El alcalde Antonio Bonilla, junto al Equipo de ... Gobierno, encabezó este emotivo acto donde la nadadora paralímpica estuvo, además, acompañada por familia y amigos.

En la tarde de este martes se cerraba el círculo de tributos y menciones honoríficas a la nadadora vicaria Anastasia Dmytriv que en los Juegos Paralímpicos de París 2024 hizo historia con tres medallas (oro y 2 bronces). De esta forma, familiares, amigos y conjunto social de vecinos y vecinas de Vícar asistieron al acto en las instalaciones de la Piscina Municipal situada en Las Cabañuelas.

Antonio Bonilla destacó el orgullo colectivo del municipio al contar con una deportista de élite como Anastasia, quien «representa los valores del trabajo, la constancia y la superación».

El nombramiento de la piscina en homenaje a la medallista hace además alusión al lugar donde ésta misma inició sus primeros contactos con el deporte, aprendiendo a nadar junto al equipo técnico municipal. Con todo ello, el alcalde expresaba su deseo de que éste solo sea el inicio de una larga trayectoria deportiva, volviendo a gradecer a Dmytriv haber llevado «el nombre de nuestro municipio hasta lo más alto».

Por su parte, Anastasia devolvía las palabras de agradecimiento al alcalde, en representación de todo el Equipo de Gobierno, así como a los vecinos de quienes tanto apoyo ha recibido. Hizo, además, una especial mención a su familia y su entrenadora por la contención con la que la han acompañado a lo largo de los años.