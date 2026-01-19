Vícar hace historia como capital de la cultura urbana con la vuelta del Hip Hop Street 2026

Vícar volvió a deslumbrar en la jornada del sábado con la celebración de Hip Hop Street 2026. Una vez más, el municipio revalidó su título ... como capital de la cultura urbana destacando la participación de jóvenes de toda la geografía española.

Como señalase el alcalde del municipio, Antonio Bonilla, «Vícar es una ciudad joven. Junto a ellos trabajamos en nuestro presente y construimos nuestro futuro». Un futuro en el que, recordaba, caben todas las personas y conviven «la cultura, el deporte, la participación y las familias».

Así, la jornada se desarrolló con éxito desde primera hora de la mañana y extendiéndose hasta la madrugada con los últimos conciertos ofrecidos por artistas de la talla de Erick Hervé, Piezas y Jayder y Sofía Gabanna.

Sin duda, uno de los grandes hitos de esta edición fue la celebración del XX aniversario del Duelo en el Desierto con un espectáculo de Breakdance que llevó como ganadores de la final a la Crew XVII Generation y en segundo puesto a Keep The Legacy.

Por su parte, destacaron como mejor bboy del evento bboy Sheka y cypher Komeng. Duelo en el Desierto es una competición de Breakdance de alta exigencia en la que año tras año participan equipos diversos llegados de todo el país e incluso atravesando las fronteras nacionales.

A su vez, la Hip Hop Street Battle vol. IV volvió a hacer vibrar con su batallas dialécticas a ritmo de rap y dejó como ganador a NQP de Málaga, como segundo clasificado a ⁠Lgido de Almería y en tercer lugar a Santi de Córdoba.

Actividades familiares

Vícar, como Ciudad Amiga de la Infancia, contó también con los niños en todas sus actividades buscando siempre la mayor proyección de futuro. Por ello y por tercera vez en el festival, se desarrolló una serie de actividades dentro de la programación dirigidas a un público infantil y familiar con una versión de Hip Hop Street Vícar 'mini', que incluyó iniciación al skateboard, talleres culturales de poesía, lettering y dibujo, además de muchas sorpresas para los asistentes, y que tuvieron lugar en sesión matinal en la Plaza Anfiteatro de La Gangosa.

Además, este año, el municipio contó con dos zonas diferenciadas, albergando actividades distintas y a pocos metros de distancia. Por un lado un Escenario Musical y Deportivo, una exhibición de BMX, la batalla freestyle, conciertos, skateboard y graffiti en la Plaza Anfiteatro de La Gangosa; y por otro lado una zona Breakdance en el Pabellón de Deportes con el 'Campeonato Internacional Duelo en el Desierto', que este 2026 alcanzó su XX aniversario, y la competición de Basket 3X3.

Asimismo, desde el Ayuntamiento de Vícar se puso en valor el excelente trabajo realizado por parte de Policía Local y Protección Civil, garantizado el correcto desarrollo de todas las actividades a lo largo del día.

Seguridad

Como señalaba Antonio Bonilla, en un evento de gran afluencia como este «es indispensable la garantía de seguridad para todos y todas» a la vez que, con su presencia, «nos permiten disfrutar y vivir este evento con todos los sentidos».

Así, el regidor municipal destacó el desempeño de los trabajadores del Área de Servicios Urbanos para que las instalaciones municipales y sus alrededores quedasen en perfectas condiciones al término del festival.

De esta forma, Vícar añade una página más al gran libro de recuerdos donde Hip Hop Street ocupa un lugar especial como evento referente de la cultura urbana y espacio de ocio y creación para los jóvenes.