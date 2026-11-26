La construcción del Cuartel de la Guardia Civil en Vícar sigue avanzando y dio la mañana de este jueves un nuevo y transcendental paso para ... que esta vital infraestructura de seguridad sea una realidad. El director de producción y el coordinador de planes de actuación de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), Juan José Torrejón y Juan Angel Mairal, estamparon la mañana de este jueves su firma junto al alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, y técnicos municipales, en el documento por el que se constituye la Comisión de Seguimiento del proyecto.

Se trata, en palabras del alcalde de «un nuevo ejemplo de colaboración leal y eficiente y supone un acontecimiento histórico y de una enorme transcendencia porque va a ser el órgano encargado de materializar el desarrollo de las obras, que culminarán esta importante infraestructura que va a garantizar la seguridad de los vecinos de Vícar y del resto de municipios del Poniente».

El alcalde, que visitó en compañía de los responsables de la Sociedad Estatal la parcela de 10.000 metros cuadrados, situada en la franja izquierda del Bulevar de La Paz, en Las Cabañuelas, hizo hincapié en su excelente ubicación, perfectamente comunicada en apenas un minuto con el futuro nuevo enlace de la A-7, y a poco más de tres minutos con la Autovía del Mar de Plástico y la costa.

Para Antonio Bonilla, con esta nueva infraestructura «se garantiza, la seguridad y la movilidad necesaria para la prestación del servicio, ofreciendo a la vez todos los servicios públicos necesarios para los agentes de la de la Guardia Civil y sus familias».

Tanto Torrejón como Mairal, alabaron la idoneidad de la ubicación de la futura casa cuartel y la excelente previsión del alcalde a la hora de planificar tanto esta como tras infraestructuras del municipio, y coincidieron con el primer edil en que el proyecto es un «ejemplo de colaboración mutua pensando en la seguridad de los ciudadanos».

El presupuesto municipal para este ejercicio, incluye una partida de 50.000 euros para la redacción del proyecto del referido cuartel y está previsto que el primer pago de 250.000 euros, de los dos millones de euros que supondrá la realización del proyecto en su conjunto, se formalice en la primera quincena del próximo mes de enero, una vez aprobado el presupuesto municipal para 2027.

Tal como se recoge en el documento firmado, la licitación de la redacción del proyecto deberá producirse en el primer semestre de 2027, lo que permitirá la salida a licitación de las obras en el primer semestre del año siguiente y que las obras propiamente dichas comiencen en el segundo semestre de 2028; unas obras que se prevé finalicen durante el segundo semestre de 2029.

«Sabemos de la importancia de una mayor presencia policial, debido al incremento poblacional y el propio desarrollo del nuestro municipio y del resto de la comarca del Poniente y por ello la presencia de la Guardia Civil es fundamental, tanto para garantizar la seguridad de la población urbana, como para nuestro campo, por el creciente número de robos en almacenes y explotaciones agrícolas«, recordó el alcalde.