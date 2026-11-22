El cuidado de la salud bucodental infantil es fundamental para prevenir la aparición de caries, la enfermedad crónica más común en la infancia y asegurar ... el desarrollo correcto de los dientes temporales y definitivos. Por ese motivo se llevaron a cabo diferentes actuaciones durante toda esta semana en las barriadas de La Lomilla y La Cimilla.

En estas jornadas a través de distintas dinámicas se facilitaron a los pequeños algunas recomendaciones para favorecer una correcta higiene bucodental desde la infancia. Entre ellas, destaca la conveniencia de un cepillado diario al menos 2 veces al día, especialmente después de la cena; una alimentación saludable, limitando el consumo de azúcares refinados y bebidas azucaradas, que favorecen la proliferación de placa bacteriana y caries; visitar al dentista con revisiones periódicas desde edades tempranas para detectar incidencias y aplicar medidas preventivas; y hábitos y autonomía en periodos vacacionales o fuera de casa.

A todos los participantes se les regaló un cepillo de dientes y dentífrico como detalle por su participación y recordatorio de lo aprendido en la semana dedicada a la salud bucal. Estas sesiones de trabajo se realizaron siguiendo los objetivos generales del programa de comunidad gitana en el ámbito de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, para el ejercicio 2026.