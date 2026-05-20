Vícar finaliza los cursos de educación civil sobre patinetes eléctricos

El Programa SAMI ha organizado varias jornadas de educación vial dirigidas a población inmigrante, con el objetivo de fomentar una movilidad segura y dar a ... conocer la normativa vigente relacionada con la circulación urbana y el uso de vehículos de movilidad personal. Los talleres se celebraron los días 21 y 29 de abril y 7 de mayo, en el Centro de Educación Vial de Vícar, en horario de tarde, impartidos por el agente de tráfico y policía local docente responsable de la coordinación de educación vial en el municipio.

Durante las jornadas, los participantes recibieron formación teórica y práctica sobre las normas básicas de circulación, el significado de las señales de tráfico y los requisitos necesarios para poder circular correctamente con patinetes eléctricos. Asimismo, se abordó la normativa vigente sobre vehículos de movilidad personal y se ofreció información sobre los cambios normativos previstos para 2027, año en el que será obligatorio que los patinetes eléctricos dispongan de seguro.

La formación incluyó también una sesión práctica en la que los asistentes pudieron acudir con sus propios patinetes, favoreciendo así el aprendizaje directo y la resolución de dudas en situaciones reales de circulación.

Con esta iniciativa, el Programa SAMI pretende reforzar conocimientos clave en materia de seguridad vial, promover hábitos de conducción responsables y facilitar la integración y participación activa de la población inmigrante en el entorno urbano desde una perspectiva educativa y preventiva.

El Servicio de Atención y Mediación Intercultural (SAMI) está financiado por la Consejería de inclusión social, juventud, familias e igualdad, a través de la línea de la subvención 6, destinada a entidades locales para la atención a personas inmigrantes y emigrantes temporeras andaluzas y sus familias, de la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, en materia de personas mayores, personas con discapacidad, reforma y equipamiento de centros de servicios sociales comunitarios, comunidad gitana, personas migrantes, personas sin hogar, solidaridad y garantía alimentaria, igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTB, acción social, voluntariado, conciliación, participación ciudadana, investigación e innovación social, en el ámbito de las competencias de la consejería.