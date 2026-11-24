La comunidad escolar de Vícar celebró un nuevo Encuentro Municipal de Ampas, que alcanzó este año su quinta edición. Antonio Bonilla, alcalde del municipio, recordó ... en la inauguración de la jornada que se trata de «una excelente oportunidad para poner en valor de una forma lúdica el papel determinante de las AMPAs en la educación de nuestros hijos». «La participación activa de los padres y madres en la vida escolar es crucial», remarcó Bonilla.

Esta nueva cita tuvo lugar la mañana del pasado sábado día 21 con el traslado de las familias hasta la Villa de Vícar, lugar de celebración. A fin de facilitar el acceso hasta al pueblo mágico de Vícar, el Ayuntamiento de Vícar, dispuso una flota de autobuses tanto de ida como de vuelta.

Así, la inauguración oficial de este quinto Encuentro Municipal de Ampas se produjo a primera hora de la mañana junto a la Iglesia-Fortaleza, donde también se hizo la ya clásica foto de familia a vista de pájaro con todos los participantes.

Precisamente, la participación de todas las Asociaciones de Madres y Padres es uno de los aspectos a destacar de esta iniciativa que lidera cada año el Ayuntamiento y que cada año genera una mayor expectación y una mayor implicación por parte de la comunidad escolar.

Durante todo el día se sucedieron las numerosas actividades programadas para este día tan especial como juegos de feria, taller de collares y de marca páginas en la Plaza del Barranquillo; Juegos de mesa y de madera en familia en el entorno de la Iglesia Fortaleza, Bebeteca en el Mirador y actividades específicas para los más jóvenes, como ping pong, juegos Old School, Just Dance, dardos, zona DJ, Free Party y una sala Excalectric.

Ya en torno a las 13.00 horas, los participantes se congregaron en torno al escenario principal ubicado en la Plaza del Barranquillo para disfrutar de la actuación de Máximo Óptimo Circuis Show, antes de una comida de convivencia en el Polideportivo, donde todos pudieron degustar una paella.

El Encuentro Municipal de Ampas constituye una de las actividades de mayor calado organizado desde el Área de Educación en respuesta a la prioridad que el Ayuntamiento otorga a las familias y la infancia como eje fundamental de la sociedad vicaria.