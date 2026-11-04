Vícar, epicentro del debate sobre la seguridad y los siniestros viales en Andalucía

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, presentó este martes el contenido del Congreso Andaluz sobre Siniestros Viales, que se va a celebrar en el Centro ... de Educación Vial de Vícar y en el Hotel Envía Golf el jueves y viernes próximos, y que va a contar con la participación de las dos máximas autoridades del Ministerio Fiscal de Andalucía, en las personas de Ana María Tárrago Ruiz, Fiscal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, y de Luis Carlos Rodríguez León, Fiscal Delegado de Seguridad Vial.

Junto a ellos, estarán también los fiscales delegados de Seguridad Vial de las ocho provincias andaluzas y Ceuta y Melilla, y un centenar de mandos y jefes policiales de municipios mayores de 20.000 habitantes de las ocho provincias de Andalucía y de las dos ciudades autónomas. Además, participan también mandos y efectivos de la Guardia Civil, Emergencias de Andalucía 112, Protección Civil y Bomberos.

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, puso el foco en la importancia de «compartir experiencias, unificar criterios y perfeccionar los protocolos de actuación conjunta, porque la cooperación interinstitucional no es solo un objetivo organizativo; es un deber moral con la ciudadanía para minimizar daños, agilizar rescates y ofrecer una atención integral tanto técnica como humana a las víctimas y a sus familias».

Congreso

Las jornadas, coordinadas por la Fiscal de Seguridad Vial de Córdoba, Natalia Izquierdo y el responsable del programa de Educación Vial de Vícar, Miguel Ángel Fernández, abordarán asuntos de gran relevancia como los atestados unificados digitales, la guía de buenas prácticas para la atención inmediata a víctimas de siniestros viales, las nuevas instrucciones de la Fiscalía sobre informes criminológicos y el uso de cámaras personales como medios de prueba, o la actualización de la normativa sobre vehículos de movilidad personal.

Las jornadas concluirán el viernes en la Plaza Anfiteatro de La Gangosa, con un ejercicio práctico dirigido a alumnos de quinto curso de primaria de todos los centros escolares de Vícar, en el que participarán efectivos de la Policía Local de Vícar, 061, Bomberos y Protección Civil, para cuyo desarrollo van a participar también alumnos del módulo de Emergencias y Movilidad Segura y Sostenible del Centro de Formación de La Gangosa.

Los altos responsables del Ministerio Fiscal en Andalucía se decantaron por celebrar este congreso en Vícar, como un reconocimiento a los más de veinte años de trayectoria como municipio pionero en la promoción de la cultura de la seguridad.

En este sentido, cabe recordar la creación del programa de Educación Vial de Vícar en el año 2006 así como la homologación del centro situado en La Gangosa, en 2011. También destacan en este sentido el galardón a la Gobernanza Local que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) otorgó a Vícar en 2024, o el premio a las Buenas Prácticas en Educación Vial para municipios de 25.000 a 100.000 habitantes, con el que ATESVAN reconocía ya en 2019 la labor desarrollada por el Centro de Educación Vial de Vícar.