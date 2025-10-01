Vícar empieza los talleres de Envejecimiento Activo para mayores este mes de octubre Las clases de gerontogimnasia, memoria, manualidades y sevillas darán comienzo

J. C. Vícar Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:43 Comenta Compartir

Este 1 de octubre dieron comienzo las clases permanentes dirigidas a los mayores de Vícar. Dentro del programa de Envejecimiento Activo, impulsado por el Ayuntamiento de Vícar se enmarcan diferentes propuestas lúdico - deportivas.

Dentro de dicha oferta se encuentran los talleres de manualidades, gerontogimnasia, sevillanas y flamenco y memoria. Todos ellos tienen como objetivo no solo promover una vida más activa sino ofrecer un espacio de reunión y encuentro para los vecinos y vecinas.

Atendiendo a la elevada demanda de todas estas actividades, se han dispuesto varios grupos de cada una de ellas en los diferentes centros de impartición del municipio. Así, por ejemplo, el taller de sevillanas y flamenco se impartirá en La Gangosa, Puebla de Vícar y Las Cabañuelas. Por otro lado, las clases de gerontogimansia se extienden, además, a la Villa de Vícar, La Envía, El parador, Barrio Archilla/ Cañada Sebastiana y Llanos de Vícar.

En cuanto a los talleres de memoria, estos podrán encontrarse en Puebla de Vícar, El Parador, Barrio Archilla/ Cañada Sebastiana y Llanos de Vícar; mientras que manualidades tendrá presencia en Puebla de Vícar, El Parador y Llanos de Vícar.

El inicio de las clases tendrá lugar el miércoles 1 de octubre y las inscripciones se realizarán directamente en las aulas donde se imparte cada una de ellas. Asimismo, toda la información así como los horarios está disponible a través de la Oficina del Mayor ubicada en el Centro Social de Las Cabañuelas (Plaza Cervantes S/N, 1.º Planta Sala A) y en el teléfono 691344507.