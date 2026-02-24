Vícar se echa a la calle para celebrar su carnaval con música, disfraces y risas

Como marca la tradición el Entierro de la Sardina puso este domingo el broche de oro a un intenso fin de semana de Carnaval en ... Vícar que los vecinos de Vícar han disfrutado de una forma muy intensa. Desde que el pasado jueves el IV Encuentro de Carnaval de Mayores diese el pistoletazo de salida de la programación, las actividades se han ido sucediendo logrando superar con creces la participación de años anteriores.

Ya en la jornada del viernes, el Teatro Auditorio Ciudad de Vícar se quedó pequeño en una noche mágica de auténtico reencuentro con las raíces del Carnaval vicario, con la risa compartida y con el talento de los vicarios. La noche comenzó con la emoción a flor de piel de Carmen Real, que regaló a los asistentes un pregón inolvidable y entrañable.

El alcalde, Antonio Bonilla, abrió las puertas de esta gran fiesta con una bienvenida llena de cariño para todos los vicarios y visitantes y a partir de ahí fue el turno de las agrupaciones que se dejaron la piel sobre las tablas haciendo vibrar a todos.

Las Cabañuelas hicieron navegar al público con «La Flotilla»; González y CIA sacaron la mejor de las sonrisas con «La tercera vez que vengo»; Los Esturreaos derrocharon arte y guasa con «Sin prisas y sin ganas»; y Candilejas llenaron la noche de energía y alegría con «Zumbamos a todas horas».

Durante la jornada del sábado, el alcalde, Antonio Bonilla, no quiso perderse ni un segundo de la magia del Carnaval vicario, uniéndose a la celebración con la misma ilusión que cualquier vecino y con su corazón enfocado en la fiesta como cada uno de los presentes.

La tarde arrancaba por todo lo alto con la Fiesta Infantil y un Concurso de Disfraces donde el talento y la imaginación de los niños y niñas brillaron con luz propia, con una participación cada año más notable, lo que permite aventurar que el futuro de esta fiesta está más que asegurado.

Más tarde, el ritmo imparable de DJ Efejefe pudo a todo el mundo a bailar, preparando el terreno para uno de los momentos más esperados del Carnaval vicario, los Concursos de Disfraces de Adultos, Grupal y Grupal Familiar, que este año superaron todas las expectativas con un nivel y un despliegue de originalidad que dejó a todo el mundo sin palabras. Y para cerrar la noche de fiesta, la Orquesta Origen sonó perfecta para hacer bailar a todos.

Como no podía ser de otra manera, el colofón al Carnaval estuvo protagonizado en la mañana del domingo por el Entierro de la Sardina. La comitiva fúnebre estuvo presidida por el alcalde, quien se unió al sentir de todos los vecinos en este último paseo del carnaval vicario de 2026.

Un cortejo lleno de vida gracias a los integrantes de las Farsas y Pasos Carnavalescos Vicarios y, por supuesto, a las adorables «sardinitas» de los colegios de Vícar, que pusieron la nota más tierna a la jornada.

El ritmo y la solemnidad no faltó durante el recorrido gracias a la Asociación Musical Virgen de las Angustias, la energía de la Academia de Baile Cristina Muelas y el toque siempre alegre de la Charanga Yuhanis. Ya para finalizar y tras el emotivo momento de la quema de la sardina, el público se refugió en la Carpa Municipal para disfrutar de un gran acto de convivencia con habas y bacalao, como fin de fiesta.