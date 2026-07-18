Vícar diseña el plan de seguridad de 'Paseando entre Velas'

El Ayuntamiento de Vícar y las fuerzas y cuerpos de seguridad mantuvieron la mañana de este jueves un primer encuentro para diseñar el plan de ... seguridad de cara a la próxima edición de Paseando entre Velas, que tendrá lugar le próximo jueves, 13 de agosto, y que convertirá a la villa de Vícar, en el epicentro del arte y la cultura, coincidiendo con la lluvia de estrellas o noche de las Perseidas.

En la reunión celebrada por iniciativa del alcalde, estuvieron presentes el teniente comandante de Puesto, José Manuel Vargas del Cuartel de Vícar, el oficial de la Policía Local de Vícar, Joaquín Pérez, y el agente de Policía Local, Francisco Moya, los ediles de Seguridad Ciudadana, Evaristo López y de Cultura, Deportes, Participación y Festejos, Vanesa Lidueña, y José Antonio Gómez, coordinador de Protección Civil, a fin de organizar y ultimar los detalles más relevantes respecto al dispositivo de seguridad que se pondrá en marcha desde este jueves y hasta el próximo domingo para garantizar que los ciudadanos puedan disfrutar de las fiestas con la máxima seguridad.

Como explicó el alcalde de Vícar, «se trata del gran acontecimiento sociocultural del verano en el municipio, en el que se darán cita miles de personas, y de ahí su gran complejidad organizativa. Es por ello que se hace necesario un contacto lo más fluido posible entre todas las partes implicadas para que esta celebración se desarrolle satisfactoriamente y responda a las expectativas que en ella hemos depositado, intentando siempre destacar la belleza y cuidado del entorno y de la propia la actividad, pero preservando ante todo la seguridad de los visitantes».

En este sentido, el alcalde, Antonio Bonilla, señaló que se pondrán todos los medios necesarios para garantizar la seguridad de los participantes así como ha agradecido, una vez más, la colaboración del personal municipal, fuerzas de seguridad y voluntarios de Protección Civil.

'Paseando Entre Velas' rompe con su fecha habitual este año, ya que generalmente se solía realizar a principios de agosto, siendo este año a mediados (13 de agosto). Este evento que llena de teatro, música, baile, pasacalles y actividades como pilates y talleres de batucadas, entre otros suele girar en torno a una temática, siendo el mundo de la jungla, el tema principal de la edición anterior.