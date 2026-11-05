Vícar destinará más de 800.000 euros para la renovación del alumbrado en La Envía, La Villa y Llanos de Vícar

Los núcleos de La Envía, La Villa y Llanos de Vícar experimentarán muy pronto una importante transformación gracias a la renovación del alumbrado público en ... sus calles. Así lo comunicó el alcalde, Antonio Bonilla, quien firmó el pasado 26 de octubre el acuerdo para la ayuda del Programa de Proyectos Singulares de Alumbrado Exterior Municipal con el director general del Idae (Instituto para la Diversificación y Ahorro de las Energías), Miguel Rodrigo Gonzalo.

Así, la firma de dicho acuerdo ratifica la ayuda concedida por parte del Idae-Miteco subvencionado con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética por un importe superior a 800.000 euros. Gracias a esta línea de ayuda, la renovación del alumbrado en los barrios señalados supondrá la mejora de la eficiencia energética con un ahorro del gasto de alrededor del 45%.

«Se trata de una importante noticia para todos los vecinos y vecinas de estos tres barrios donde se va a mejorar la visibilidad y la iluminación exterior con tecnología más sostenible y de menor impacto», señaló el alcalde. De hecho, tras la firma del acuerdo, los trabajos dieron comienzo esta misma semana y cuentan con un plazo máximo de doce meses para su ejecución.

En total, se van a sustituir 1.102 puntos de luz mediante la instalación de equipos de mayor eficiencia de tecnología Led, así como se ejecutarán las obras de adecuación de otros componentes necesarios para dicha instalación. Todo ello repercutirá positivamente, no solo a través de un ahorro energético para las arcas municipales, sino a través de la disminución de emisiones de dióxido de carbono y una significativa reducción de la contaminación lumínica.

En definitiva, desde el Ayuntamiento de Vícar y gracias al trabajo coordinado junto al resto de administraciones, se da un paso más hacia una Ciudad de Vícar más moderna con el horizonte de los 50.000 habitantes.