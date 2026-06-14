Vícar y Cruz Roja prestan atención directa a personas vulnerables

El Servicio de Atención y Mediación Intercultural (SAMI) participó el pasado miércoles en una jornada de acompañamiento técnico junto a Cruz Roja en una salida ... sobre el terreno realizada en el municipio de Vícar. Esta colaboración se integra dentro del proyecto 'Atención a personas vulnerables en asentamientos' que lidera Cruz Roja, con ámbito de actuación en los municipios de Roquetas de Mar, La Mojonera y Vícar, y visibiliza la importancia del trabajo en red para optimizar la intervención social en la comarca.

Durante el desarrollo de la jornada, SAMI apoyó las líneas de actuación directa que Cruz Roja despliega en el territorio, que incluyen información y orientación, asistencia y mediación, y entrega de ayudas básicas.

El objetivo del Servicio de Atención y Mediación Intercultural (SAMI) al sumarse a esta visita de seguimiento y coordinación institucional fue respaldar las acciones dirigidas a reducir la vulnerabilidad de las personas inmigrantes que residen, de manera temporal o continua, en los asentamientos de la zona.

A través de este acompañamiento, ambas entidades estrechan lazos para mejorar las condiciones de vida de los usuarios y potenciar oportunidades de inclusión que les permitan acceder a recursos comunitarios. Con este acompañamiento en Vícar, el SAMI refuerza su compromiso con el trabajo coordinado entre entidades, incidiendo de forma directa en los factores de exclusión y sumando esfuerzos por una atención social digna y eficiente.

El programa está financiado por la consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través de la línea de la subvención 6, destinada a entidades locales para la atención a personas inmigrantes y emigrantes temporeras andaluzas y sus familias.