Vícar convoca las III Jornadas Mujer, Salud y Deporte de la mano de expertos y divulgadores

El área de Igualdad del Ayuntamiento de Vícar organiza las III Jornadas Mujer, Salud y Deporte que tendrán lugar el próximo 7 de noviembre en ... el Hotel Envía Golf. Una propuesta que, a través de grandes profesionales de diferentes áreas, «ofrece la oportunidad de dedicar un día al aprendizaje, autocuidado y disfrute junto a otras mujeres», como detalló el alcalde, Antonio Bonilla.

Las III Jornadas Mujer, Salud y Deporte contarán con la participación expertos, quienes guiarán a las asistentes a través de diversas charlas y talleres. De esta forma, la doctora Gracia Fernández Moya tratará el tema 'Vivir sin tranquilizantes es posible' abordando la salud mental y el bienestar de la mujer en todas las etapas de su vida. Otro de los temas estrella, y que ya estuvo presente en las ediciones anteriores, será 'La influencia del suelo pélvico en la actividad física' de la mano de Ana María Capel Alcaraz y Paloma Martínez Cruz.

Un encuentro como este, dedicado a la salud general de las mujeres, no podría entenderse sin abordar un elemento tan importante como es la alimentación. Por este motivo, será Rocío Castaño Rodríguez quien se encargue de tratar el tema bajo el título 'Fuerza, hormonas y mitos: entrenamiento y nutrición'.

Un interesante y pedagógico abordaje para comprender mejor cómo funciona el cuerpo de la mujer en sus diferentes etapas y cómo atender sus necesidades para un correcto funcionamiento. Por otra parte, la última ponencia 'Entre nosotras: sexualidad, placer y autoconocimiento', estará dirigida por el sexólogo y divulgador Jesús Alonso.

La actividad organizada desde el Ayuntamiento de Vícar se configura, no solo como una jornada de ponencias, sino como una experiencia interactiva, práctica y de convivencia. De esta forma, también habrá una masterclass de zumba (impartida por Mar de Zumba) para activar el cuerpo de una forma divertida y dinámica.

En esta tercera edición de las Jornadas Mujer, Salud y Deporte la organización da un paso más allá garantizando una experiencia inolvidable en la que también se incluyen autobús de ida vuelta, desayuno y almuerzo. Asimismo, de manera opcional podrá contratarse una sesión de spa en las instalaciones del hotel y servicio de ludoteca. Las inscripciones están abiertas desde este lunes día 19 a través del Centro Municipal de Información de la Mujer (CMIM) de Vícar o de los teléfonos 655593808/ 691344507.