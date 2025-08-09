Vícar contrata a más de 50 personas a través del plan Andalucía Activa Los beneficiarios tenían entre 18 y 35 años y mayores de 45 y estaban inscritos como demandantes de empleo no ocupados en el SAE

J. C. Vícar Sábado, 9 de agosto 2025, 20:53

El Ayuntamiento de Vícar, a través del Área de Personal, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana, y dentro del programa de empleo Andalucía Activa, puso fin a un proceso de contrataciones por el que se favoreció la empleabilidad y la adquisición de experiencia laboral para un total de 51 personas, que se encontraban en situación de desempleo.

El Ayuntamiento se adhirió a este programa a través de la Línea 1 de esta subvención para municipios de hasta 50.00 habitantes, que estaba dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años así como mayores de 45.

La relación de puestos de trabajo que había ofertado el Ayuntamiento, estaba integrada por 2 barrenderos, 4 peones de horticultura y jardinería, 2 albañiles, 2 peones de obras públicas, 3 fontaneros, 1 mecánico de mantenimiento de edificios y equipamientos urbanos, 2 instaladores electricistas, 1 técnico de mantenimiento y reparación de aire acondicionado y fluidos, 2 empleados administrativos, 28 barrenderos, 2 personas para el mantenimiento y la limpieza, 1 mecánico - ajustador del automóvil y 1 conserje. Las contrataciones subvencionadas han tenido un máximo de 6 meses de duración por un importe total de 430.500 euros.

Asimismo, los candidatos a los distintos puestos de trabajo debían, además de cumplir con el requisito de edad (tener entre 18 años y 35 años y o por otra parte ser mayores de 45 años) ser personas desempleadas y estar inscritas en ese momento como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

A través del programa Andalucía Activa el Ayuntamiento de Vícar se proponía mejorar la experiencia laboral de los beneficiarios así como sus posteriores posibilidades de empleabilidad. Además, las labores a desempeñar en estos puestos de trabajo han tenido una repercusión positiva sobre el conjunto del municipio.

La última contratación se realizó el 18 de junio pasado para un puesto de limpiadora que vencerá para mediados de diciembre de 2025, tras la finalización de los seis meses de contrato correspondientes. Con esta última incorporación se completaban las 51 contrataciones subvencionadas, de las cuales 3 han sido destinadas a personas con discapacidad.

