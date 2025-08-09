Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajadores se encargan de la limpieza en el municipio. IDEAL

Vícar contrata a más de 50 personas a través del plan Andalucía Activa

Los beneficiarios tenían entre 18 y 35 años y mayores de 45 y estaban inscritos como demandantes de empleo no ocupados en el SAE

J. C.

Vícar

Sábado, 9 de agosto 2025, 20:53

El Ayuntamiento de Vícar, a través del Área de Personal, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana, y dentro del programa de empleo Andalucía Activa, puso fin a un proceso de contrataciones por el que se favoreció la empleabilidad y la adquisición de experiencia laboral para un total de 51 personas, que se encontraban en situación de desempleo.

El Ayuntamiento se adhirió a este programa a través de la Línea 1 de esta subvención para municipios de hasta 50.00 habitantes, que estaba dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años así como mayores de 45.

La relación de puestos de trabajo que había ofertado el Ayuntamiento, estaba integrada por 2 barrenderos, 4 peones de horticultura y jardinería, 2 albañiles, 2 peones de obras públicas, 3 fontaneros, 1 mecánico de mantenimiento de edificios y equipamientos urbanos, 2 instaladores electricistas, 1 técnico de mantenimiento y reparación de aire acondicionado y fluidos, 2 empleados administrativos, 28 barrenderos, 2 personas para el mantenimiento y la limpieza, 1 mecánico - ajustador del automóvil y 1 conserje. Las contrataciones subvencionadas han tenido un máximo de 6 meses de duración por un importe total de 430.500 euros.

Asimismo, los candidatos a los distintos puestos de trabajo debían, además de cumplir con el requisito de edad (tener entre 18 años y 35 años y o por otra parte ser mayores de 45 años) ser personas desempleadas y estar inscritas en ese momento como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

A través del programa Andalucía Activa el Ayuntamiento de Vícar se proponía mejorar la experiencia laboral de los beneficiarios así como sus posteriores posibilidades de empleabilidad. Además, las labores a desempeñar en estos puestos de trabajo han tenido una repercusión positiva sobre el conjunto del municipio.

La última contratación se realizó el 18 de junio pasado para un puesto de limpiadora que vencerá para mediados de diciembre de 2025, tras la finalización de los seis meses de contrato correspondientes. Con esta última incorporación se completaban las 51 contrataciones subvencionadas, de las cuales 3 han sido destinadas a personas con discapacidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Matan a un joven de 20 años de un disparo en el pecho en Pinos Puente
  2. 2 Despido inmediato para un conductor de autobús de Granada por dar un puñetazo a un viajero en una discusión sobre la parada
  3. 3 Un adolescente sufre una parada cardiorrespiratoria en la playa de Torrenueva
  4. 4

    La recomendación de evitar el baño se mantendrá en la playa de Salobreña hasta la semana que viene
  5. 5

    «La gente se baña como si nada; luego vendrán las quejas y los lloros»
  6. 6

    «¡Ha sido don Paco!»: el crimen en el conocido burdel de la Colón que sobrecogió Granada
  7. 7

    El parque de la Chana que ya no tiene niños
  8. 8

    La nueva vida de Marta en Polícar
  9. 9 Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio
  10. 10 Un incendio en la Mezquita de Córdoba hace saltar las alarmas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Vícar contrata a más de 50 personas a través del plan Andalucía Activa

Vícar contrata a más de 50 personas a través del plan Andalucía Activa