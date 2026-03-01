Vícar se consolida como un espacio seguro y libre de LGTBIfobia

El Ayuntamiento de Vícar ha recibido el distintivo 'Espacio libre de LGTBIfobia' otorgado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la ... Junta de Andalucía, entregado en Sevilla. Este sello ejemplifica «el trabajo transversal que se realiza por garantizar el derecho a la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI» pero también es una declaración de intenciones sobre la tolerancia cero frente a la discriminación, tal y como ha señalado el Alcalde, Antonio Bonilla.

Los concejales del Área de Igualdad, Almudena Jiménez y Cristian Díaz, han sido los encargados de recoger este distintivo que otorga visibilidad al municipio de Vícar como un espacio seguro para las personas LGTBI gracias a su proyecto de medidas y actuaciones.

Este proyecto se articula como una sinergia en la que trabajan conjuntamente las concejalías de Igualdad, Educación, Cultura y Deportes, cobrando un papel especial todas las acciones puestas en marcha dentro del ámbito de coeducación.

Dentro del ámbito educativo se han realizado diversas actividades y talleres como cuentacuentos inclusivos dirigidos a diferentes tramos de edad, talleres de educación emocional o el programa de educación afectivo- sexual para adolescentes y familias.

Por otra parte, dentro de la administración se ha implementado un protocolo por el que se articulan mecanismos de prevención de acosos sexual y por razón de sexo, así como la visibilidad y concienciación a través de campañas de comunicación.

A través de estas medidas puestas en marcha el Ayuntamiento de Vícar construye un municipio «orgullosamente diverso» trabajando desde la prevención como base, pasando por la normalización de dicha diversidad, la creación de entornos seguros y la sensibilización comunitaria.