Vícar se consolida como un espacio seguro y libre de LGTBIfobia

Antonio Bonilla destaca la importancia de este reconocimiento al buen trabajo hecho desde la educación para una sociedad en valores de igualdad, tolerancia y diversidad

J. C.

Vícar

Domingo, 1 de marzo 2026, 23:01

El Ayuntamiento de Vícar ha recibido el distintivo 'Espacio libre de LGTBIfobia' otorgado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la ... Junta de Andalucía, entregado en Sevilla. Este sello ejemplifica «el trabajo transversal que se realiza por garantizar el derecho a la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI» pero también es una declaración de intenciones sobre la tolerancia cero frente a la discriminación, tal y como ha señalado el Alcalde, Antonio Bonilla.

