Vícar se consolida como Ciudad Amiga de la Infancia

Antonio Bonilla participó junto a la edil de Juventud, Educación e Infancia, Gracia Montoro, en el V Foro Andaluz de Ciudades Amigas de la Infancia ... celebrado hace unos días en Sevilla. La delegación vicaria, encabezada por el alcalde, asistió al foro en calidad de municipio miembro de esta red así como para participar activamente en una de las mesas de debate incluidas en el programa.

Antonio Bonilla tomaba parte en la mesa '¿Cómo puede contribuir una gobernanza comunitaria a garantizar entornos locales seguros y protectores para la infancia?'. Durante su intervención, el alcalde puso el foco en la importancia de la participación directa en el diseño de espacios públicos así como el trabajo transversal de todas las áreas a favor de la infancia. Al ser preguntado por algunas de las iniciativas que posicionaron al municipio como Ciudad Amiga de la Infancia referente, Antonio Bonilla habló sobre proyectos como Educación en Justicia, Laboratorio de Democracia, el Proyecto Guía o Educación Afectivo-sexual, entre otras.

Todos estos proyectos se crearon desde la escucha directa con los niños, niñas y adolescentes de Vícar, a través de organismos como el CLIA (Consejo Local de Infancia y Adolescencia), pero también desde la cercanía en las actividades diarias de la vida municipal.

Vícar forma parte de la red de Ciudades Amigas de la Infancia desde el año 2014, cuando obtuvo oficialmente el sello concedido por Unicef España. Desde entonces, reforzó su posición aumentando los proyectos y espacios específicos destinados a la infancia y adolescencia abanderando a este sector de la población.