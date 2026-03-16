Vícar da a conocer el cartel anunciador y la la programación de Semana Santa

El Alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha dado a conocer hace unos días el cartel anunciador de Semana Santa así como la programación de este ... año. El anuncio ha tenido lugar en un íntimo acto donde también han participado los concejales Cristian Díaz y Francisca Hernández, así como representantes de las dos hermandades con las que cuenta el municipio: la Hermandad del Santísimo Cristo de la Paz y Nuestra Señora de los Dolores (La Gangosa) y Hermandad del Santísimo Cristo de la Esperanza y la Virgen de la Pasión (Puebla de Vícar).

Precisamente, las imágenes que representan a ambas hermandades son las que protagonizan este gran cartel anunciador con el monumento de la Puerta de Vícar como escenario incomparable. Así, del 27 de marzo al 5 de abril la pasión y devoción volverán a salir a las calles de Vícar con especial incidencia en la celebración del Jueves y Viernes Santo.

Comenzando por el mismo viernes día 27 (Viernes de Dolores), la parroquia de La Gangosa organizará una misa y confesiones a las 19.30h, mientras que en Puebla de Vícar está convocada la misa a las 20.00h, seguida de procesión de Nuestra Señora de la Pasión.

En cuanto al Domingo de Ramos, la Plaza de la Alpujarra en Puebla de Vícar será escenario de la bendición de ramos a las 11.00h seguida de la procesión infantil de La Borriquita hasta la parroquia. Por su parte, a las 12.00h será la bendición de palmas en el Anfiteatro de La Gangosa, así como procesión y Santa Misa.

También en La Gangosa, el Martes Santo contará con una misa especial y bendición de Crismas (12.00h) en la S.A.I Catedral. Con la llegada del Jueves Santo se abre un periodo especial de devoción con la Hermandad del Santísimo Cristo de la Paz y Nuestra Señora de los Dolores a la cabeza. A las cinco de la tarde tendrán lugar los oficios y a las 20.00h dará comienzo la procesión 'Paz' y 'Dolores'. Finalmente en este día, la Hora Santa ante el monumento está convocada a las 23.00h.

También en La Gangosa se celebrarán oficios (17.00h) el Viernes Santo, aunque será la Hermandad del Santísimo Cristo de la Esperanza y la Virgen de la Pasión la que procesionará las imágenes por las calles de Puebla de Vícar (21.00h).

Ya en el último tramo de la semana de pasión y gloria a Cristo, el Sábado Santo se celebrará una Vigilia Pascual en la Parroquia de La Gangosa desde las 22.00h dando paso a la Misa de Resurrección a las 11.00h. Del mismo modo, los vecinos y vecinas están llamados a la misa del Domingo de Resurrección a las 11.30h en Puebla de Vícar, con la procesión infantil del Encuentro.

A todos estos solemnes actos se sumarán el resto de programaciones específicas de cada uno de los barrios del municipio, cuyas iglesias darán a conocer próximamente.