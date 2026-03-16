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El alcalde de Vícar presenta el cartel de esta Semana Santa. IDEAL

Vícar da a conocer el cartel anunciador y la la programación de Semana Santa

Antonio Bonilla ha presidido el solemne acto junto a representantes municipales y hermandades

J. Cortés

Vícar

Lunes, 16 de marzo 2026, 13:48

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El Alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha dado a conocer hace unos días el cartel anunciador de Semana Santa así como la programación de este ... año. El anuncio ha tenido lugar en un íntimo acto donde también han participado los concejales Cristian Díaz y Francisca Hernández, así como representantes de las dos hermandades con las que cuenta el municipio: la Hermandad del Santísimo Cristo de la Paz y Nuestra Señora de los Dolores (La Gangosa) y Hermandad del Santísimo Cristo de la Esperanza y la Virgen de la Pasión (Puebla de Vícar).

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