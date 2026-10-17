Vícar comienza la VI Ruta de la Hispanidad para fomentar el consumo local

La Ruta de la Tapa 'La Hispanidad' de Vícar regresa un año más para incentivar el consumo local a través de su rica y variada ... gastronomía. Lo hace con una VI edición que, haciendo gala de su esencia, que comenzó el pasado lunes, 12 de octubre, extendiéndose hasta el martes, 8 de diciembre, ambos incluidos. Se perfila, por lo tanto, como una excelente forma de compartir la festividad nacional y continuar con la ruta a lo largo de las semanas.

Por su parte, Antonio Bonilla, alcalde de Vícar, ha reivindicado la tapa como seña de identidad cultural y gastronómica de la provincia de Almería, razón para ser elemento protagonista de la ruta. Por otro lado, un total de 14 establecimientos participan en esta VI edición para la que han diseñado suculentas elaboraciones con las que sorprender al consumidor.

Estos son: Bar El Rocío, Bar La Avenida, Bar El Niño, Bar Flores, Cafetería Acuario, Hermanos Padilla, Vicasol 1, Bodega El Teatro, Bar Viñolo, Bar 3.ª Edad Barrio Archilla, Vicasol 2, Los Arcos, Casa Mendoza y Bar Quesada.

Al igual que en las anteriores ediciones, serán precisamente los consumidores quienes ejerzan de jurado para escoger la tapa ganadora de la VI Ruta 'La Hispanidad'. Para ello, se les facilitará una tarjeta en cualquiera de los bares adheridos, la cual deberán sellar por cada establecimiento visitado. Al completar 7 sellos podrán puntuar cada uno con un valor de 0 a 5 puntos y depositar la tarjeta en las urnas dispuestas en los propios bares.

Para premiar a los clientes participantes, se sorteará un fin de semana completo en el hotel la Envía con masaje y spa incluidos para dos personas. Por su parte, el establecimiento hostelero con mayor puntuación será reconocido como el ganador de la edición por presentar una propuesta creativa y sabrosa, así como haciendo uso del producto local.

Toda la información sobre el funcionamiento de la VI Ruta de la Tapa 'La Hispanidad' está disponible a través de la página web del Ayuntamiento de Vícar.