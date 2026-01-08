Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

En cuanto a estas cifras de población, 16.476 son hombres mientras que 13.815 son mujeres. IDEAL

Vícar comienza este 2026 superando los 30.000 habitantes de población

El barrio de La Gangosa continúa agrupando la mayor concentración de habitantes, contando con unas 10.767 personas en este núcleo vicario

J. Cortés

Vícar

Jueves, 8 de enero 2026, 00:28

El municipio de Vícar cerró el ejercicio 2025 con una cifra de población total de 30.291 personas. Así lo reflejaba el balance emitido desde ... el área de padrón, del cual se desprende un aumento de más de 1.000 habitantes respecto al mismo periodo del año 2024.

