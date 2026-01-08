Vícar comienza este 2026 superando los 30.000 habitantes de población

El municipio de Vícar cerró el ejercicio 2025 con una cifra de población total de 30.291 personas. Así lo reflejaba el balance emitido desde ... el área de padrón, del cual se desprende un aumento de más de 1.000 habitantes respecto al mismo periodo del año 2024.

«Al término de cada año reflexionamos sobre el balance de población y la conclusión siempre es la de que cada vez son más quienes eligen Vícar para instalar su núcleo familiar y el desarrollo de su vida diaria», destacó el alcalde, Antonio Bonilla.

En cuanto a las características que definen estas cifras de población, 16.476 son hombres mientras que 13.815 son mujeres, lo que se traduce en el 54,3% y 45,6% respectivamente.

Por otra parte, el barrio de La Gangosa continúa agrupando la mayor concentración de habitantes, concretamente 10.767. A este le siguen por orden: Las Cabañuelas (7.262), Puebla de Vícar (5.633), Llanos de Vícar (1.916), La Envía (1.711), La Canal (1.588), Barrio Archilla - Cañada Sebastiana (825), El Parador (453) y Villa de Vícar (136).

De esta forma, la distribución de los ciudadanos a lo largo y ancho del territorio municipal atestigua una senda de continuidad en los últimos años con un crecimiento progresivo en todas las zonas.

Otro de los rasgos que sirve para conocer la población de Vícar es la procedencia o nacionalidad de los censados, que en el municipio acumula hasta 73 países de todo el mundo, incluido España (65,30% de la población).

Nacionalidades

De entre el resto de nacionalidades, la marroquí es la que cuenta con más presencia con un total de 4.677 ciudadanos y que representa el 15,44% del total de la población. Tras esta, las nacionalidades con más ciudadanos censados en Vícar son la rumana y senegalesa, ambas con 1.265 habitantes.

También se destaca la presencia de ciudadanos provenientes de otros países de la Unión Europea como Bulgaria (89 personas), Italia (75), Lituania (67) o Alemania (39), entre otros.

El registro de población y su balance al finalizar cada año ayuda a la administración a conocer en mayor profundidad las características de los vecinos y vecinas que componen la sociedad vicaria. De esta manera es posible proyectar nuevas infraestructuras, oferta cultural y servicios que lleguen a todos y todas y que den respuesta a sus necesidades.

Deuda Cero

Por otro lado, el alcalde, Antonio Bonilla, dio a conocer el 29 de julio que el Ayuntamiento alcanzó en el día de hoy la deuda cero, «una noticia económica excelente que, además, supone un acontecimiento histórico, porque es la primera vez en cincuenta años que la situación financiera del Ayuntamiento presenta tan buena salud».

El alcalde recordó que «este éxito ha sido fruto de una acción continuada y responsable que nos ha permitido pasar en 2012 de una deuda de 30 millones de euros, a una deuda igual a 0 al día de hoy».

Para el alcalde, el rigor y el equilibrio fueron las claves de este «hito en la historia de nuestro pueblo», y sin duda «nos va a permitir sentar las bases de una acción de gobierno que afrontamos en las mejores condiciones para diseñar y materializar presupuestos más expansivos».

«Este éxito es fruto también del trabajo profesional de nuestro equipo económico del Ayuntamiento, concretamente de nuestro Tesorero y nuestra Interventora y el buen hacer de la concejala de Economía, Luz María Fernández». A su vez, Bonilla comentó que «tenemos una situación financiera completamente saneada y todo ello sin mermar ni lo más mínimo la calidad de la prestación de los servicios públicos».

«Llegados a este punto», - concluye el alcalde -, «estamos en condiciones de afirmar que el municipio de Vícar afronta el futuro con las debidas garantías, siempre mirando al horizonte de la futura Ciudad de Vícar de los 50.000 habitantes que estamos construyendo».