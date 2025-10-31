Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vícar coinciencia acerca del cáncer en un coloquio en el Auditorio

La Asociación Española Contra el Cáncer y el Ayuntamiento sensibilizan y resuelven dudas sobre esta enfermedad con la participación del jefe de Cirugía Juan Manuel Rodríguez

Marcos Tárraga

Almería

Viernes, 31 de octubre 2025, 17:45

Concienciar, sensibilizar y resolver dudas. Ese ha sido el objetivo del nuevo 'Hoy tomamos café con…', organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en ... Almería, con la colaboración del Ayuntamiento, y que se ha celebrado en un abarrotado hall del Auditorio Ciudad de Vícar. En este caso ha participado Juan Manuel Rodríguez Alonso, jefe de la Sección de Cirugía de la Unidad de Mama del Hospital Universitario Torrecárdenas, con motivo del mes con actividades alrededor del Día Mundial Frente al Cáncer de Mama, que la Asociación ha unido bajo el lema 'Nos lo tomamos a pecho'. El coloquio ha sido presentado por el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, y la presidenta de la Asociación, Magdalena Cantero.

