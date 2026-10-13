Vícar celebrará su 'Tarde del Mayor' con una gran jornada de música y de homenajes

El Teatro Auditorio Ciudad de Vícar será un año más escenario para la Tarde del Mayor, una nueva jornada de convivencia de los usuarios del ... Servicio de Ayuda a Domicilio y de la Unidad de Estancias Diurnas de Las Cabañuelas y los mayores del municipio, que supondrá una nueva ocasión por un lado para el encuentro entre usuarios, familiares, auxiliares y responsables municipales de estos servicios, y el personal de Clece Sociales, empresa concesionaria del mismo, y, por otro, para reafirmar una vez más la apuesta del Gobierno municipal por mantener y mejorar el servicio de atención a todas las personas mayores en general y de un modo muy particular a las personas dependientes del municipio.

Para el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, «la atención a nuestros mayores ha sido y seguirá siendo uno de los ejes de nuestra acción de gobierno, entre otros motivos porque nos sentimos en deuda con esta generación heroica a la que debemos tanto». De la misma forma, el alcalde quiso poner en valor «la gran profesionalidad y la enorme calidad humana» de todo el personal encargado del servicio y la labor esencial que desempeñan a diario.

La actividad organizada conjuntamente por el Ayuntamiento de Vícar y Clece Sociales, comenzará a las 16.20 horas de este miércoles, con unas palabras de bienvenida por parte del alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, tras el cual se hará un reconocimiento a seis personas mayores y una auxiliar.

Finalmente, los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo musical, con la copla como protagonista, de la mano de la cantante gaditana María de los Ángeles Marín, que saltó a la fama como concursante en la primera edición del popular programa televisivo 'Se llama copla', de Canal Sur.

Esta gala, que suele hacerse por estas fechas, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores (1 de octubre), cuenta de forma habitual con una actuación musical, varios homenajeados y algunas sorpresas que se dan a conocer en la mismo Teatro Auditorio de Vícar para contar con una jornada llena de alegría, emotividad y reconocimientos personales y colectivos.