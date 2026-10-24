Vícar celebrará una jornada de salud sobre el cáncer de mama con 'Una tarde con…'

El Ayuntamiento de Vícar, a través del área de Salud, retoma el formato de 'Una tarde con…' donde los vecinos y vecinas comparten espacio junto ... a profesionales del ramo. Será el próximo miércoles día 28 cuando tenga lugar un encuentro sobre salud y cáncer de mama en el hall del Teatro Auditorio Ciudad de Vícar.

«Se trata de un formato que nos permite conectar a la ciudadanía con expertos y profesionales de la salud de una manera cercana e íntima», señaló Antonio Bonilla, alcalde del municipio. A su vez, el ginecólogo y sexólogo, Pedro Lacalle Marcos, junto a Mario Ignacio, oncólogo médico, serán los invitados de esta jornada en la que tratarán el cáncer de mama desde sus áreas clínicas.

Así, por ejemplo, se abordarán cuestiones como la prevención, el tratamiento del cáncer de mama o la manera en la que éste puede afectar la esfera sexual tras el proceso.

Entre los objetivos del formato 'Una tarde con…' impulsados desde el consistorio se encuentran ofrecer una mejor información a la ciudadanía sobre distintas cuestiones de salud, resolver dudas, desmentir mitos o dotar de herramientas para el abordaje de diferentes situaciones adversas.

Se trata, en definitiva, de una iniciativa que responde al compromiso del municipio como parte de la Red de Acción Local en Salud y en la búsqueda permanente del bienestar general. El citado encuentro tendrá lugar el miércoles 28 a partir de las 17.30 horas en el Teatro Auditorio (Puebla de Vícar) y la entrada será libre hasta completar aforo.