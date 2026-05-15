Vícar celebrará con una gran fiesta el Día de las Familias

Las familias del municipio de Vícar tienen este viernes 15 de mayo una gran cita con la celebración del Día de las Familias en el ... Teatro Auditorio. Como detalló el alcalde, Antonio Bonilla, «será una jornada con música, talleres y mucha diversión donde queremos que los vecinos y vecinas disfruten compartiendo grandes momentos como este».

Desde las 17.00 horas de la tarde dará comienzo esta gran jornada de convivencia y participación con el aclamado teatro de 'Las aventuras de Peneque el Valiente'. Una hora más tarde llegará el turno de los talleres y manualidades con propuestas diversas como: fabricación de jabón (a partir de 12 años), imanes con foto en familia, cespinos, llaveros, molinillos de viento o rasca y gana.

Asimismo, habrá disponible una zona sport para la práctica de diferentes actividades deportivas en el entorno del Teatro Auditorio. El cierre al Día de las Familias llegará con música y personajes de animación conocidos por los más pequeños en la sesión de minidisco y Dj a partir de las 20.00 horas.

Asimismo, el Día Internacional de las Familias se celebra cada año el 15 de mayo para reconocer la importancia de éstas como pilar de la sociedad y promover su bienestar general. Así, desde el área de Juventud, Educación e Infancia del Ayuntamiento de Vícar se promueve esta actividad, entre muchas otras, donde el conjunto de las familias toma partido activamente en la vida diaria del municipio.