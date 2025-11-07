Vícar celebrará el Día Mundial de la Diabetes con una convivencia

Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, Vícar celebrará la III Marcha Solidaria y Convivencia el próximo domingo día 16 de noviembre. Se trata ... de una jornada reivindicativa que ya se instaló en el calendario local y de la que forma parte el conjunto social de Vícar.

Desde primera hora de la mañana se programaron diferentes actividades dirigidas a todas las edades con el objetivo de informar, concienciar y dar visibilidad a una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo.

La jornada, organizada por ADIAL (Asociación Diabetes Almería) y con la colaboración del Ayuntamiento de Vícar, dará comienzo a las 09.00 horas con la recepción de participantes. Al borde de las 10.00 horas de la mañana se iniciará la marcha deportiva con salida desde el Bulevar Ciudad de Vícar, a la altura de la rotonda de Los Leones.

Tras completar el circuito hasta la explanada junto al edificio administrativo de Puebla de Vícar, darán comienzo los múltiples talleres infantiles entre los que se encuentran: personalización de bolsas de tela, creación de marca páginas, cuentacuentos, un taller creativo a cargo del Colegio de Ingenieros de Almería (COINDAAL) y un taller educativo con Pilar Real, enfermera educadora del HU Torrecárdenas.

Por otro lado, un divertido juego de preguntas y respuestas pondrá a prueba los conocimientos de los adultos sobre la diabetes y su tratamiento así como la imperdible charla de la psicóloga Ana Gallego, también dirigida a los mayores bajo el título 'La diabetes en nuestra vida'.

Además, la práctica deportiva es clave en el manejo y día a día de una persona con diabetes, por lo que también habrá sesiones específicas en esta materia como la 'master class' de zumba o las de boxeo, tanto para niños y niñas como adultos.

La mañana del domingo terminará, sobre las 13.00 horas, con la entrega de reconocimientos a los participantes tras una jornada de participación y nuevos aprendizajes. Las inscripciones para participar en la III Marcha Solidaria y Convivencia del Día Mundial de la Diabetes están disponibles a través del teléfono de contacto de ADIAL 615392017.