Vícar celebrará un 28F lleno de arte y solidaridad con actividades en la Plaza Anfiteatro

La Plaza Anfiteatro de La Gangosa acogerá este sábado la gran celebración con motivo del Día de Andalucía. Un evento que durante toda la mañana ... ofrecerá espectáculos de música y baile para culminar con una paella solidaria.

Como ha señalado el Alcalde, Antonio Bonilla, «cada 28 de febrero celebramos, no solo el día de nuestra comunidad autónoma, sino el día de todos y todas. El día en el que nos reencontramos para compartir todo aquello que nos caracteriza y nos une como pueblo».

Los festejos darán comienzo a partir de las 10.45h con las actuaciones de: sevillanas y flamenco de la 3.º edad, academia de baile María Carricondo, AMPA Futuro, grupos de Baile Moderno, academia de baile Maribel Carreño, academia de Música y Danza RHYTHM AND BLUES y música tradicional alpujarreña y guitarra flamenca.

Todas estas muestras y expresiones artísticas no solo harán las delicias de la mañana del sábado, sino que son un recordatorio de tradición y cultura andaluza interpretadas por vecinos y vecinas de todas las edades.

Tras los espectáculos, ya durante el mediodía, llegará el turno de la gran paella solidaria a favor de las Enfermedades Raras, así como la barra a cargo de la Asociación de Vecinos y Vecinas La Gangosa.

Con esta programación, Antonio Bonilla anima a todos los vicarios a participar de este día y «disfrutar juntos creando nuevos recuerdos como sociedad y como pueblo».