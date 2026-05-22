Vícar celebra con talleres y zumba el Día de la Salud

Los ciudadanos de Vícar se volcaron la mañana de este jueves en las diferentes actividades organizadas por el Ayuntamiento de Vícar, a través de la ... concejalía de Salud, y el Distrito Sanitario Poniente con motivo del 'Día Mundial de la Salud', que diseñaron una jornada repleta de actividades en las que el Ayuntamiento proponía numerosas alternativas y acciones saludables con el objetivo de mejorar la salud de los ciudadanos, como una ruta por el bulevar, un desayuno saludable, y varios puestos informativos sobre acciones diversas relacionadas con la salud.

El alcalde, Antonio Bonilla, que estuvo presente en las jornadas en compañía del delegado territorial de Salud de la Junta de Andalucía, Juan de la Cruz Belmonte, recordó la «importancia de la prevención y de mantener hábitos de vida saludables de una forma continuada para evitar problemas de salud a lo largo de la vida».

Las actividades comenzaron a las nueve de la mañana, con una ruta saludable que propone un recorrido por el Bulevar Ciudad de Vícar, con salidas desde La Gangosa y Puebla de Vícar, hasta culminar con un desayuno saludable a la altura de la Fuente de Los Leones en Venta Gutiérrez.

Allí se habían instalado diversos puestos, con cartelería, y folletos e información personalizada sobre temas diversos, todos ellos relacionados con la salud y buenos hábitos, como educación vial para embarazadas, higiene postural, hábitos de alimentación saludable, riesgos cardiovasculares, toma de tensión y de los niveles de azúcar, técnicas de reanimación cardiorespiratoria, información sobre vacunas y consejos sobre protección solar, entre otros.

La jornada, que tenía como propósito promover buenas prácticas en salud, y lanzar mensajes a la población sobre la conveniencia de adoptar pequeños hábitos que produzcan grandes cambios en nuestra salud, finalizó con una masterclass de zumba a cargo de Mar de Zumba, que puso el broche de oro para una jornada muy participativa.

A través de todas estas propuestas el Ayuntamiento de Vícar y el área de Salud del mismo incidieron en las actuaciones realizadas de forma continuada en su papel como Ciudad Educadora, Ciudad Amiga de la Infancia, Ciudad Amigable con las Personas Mayores, miembro de la Red Local de Acción en Salud (RELAS) y miembro de la fundación '5 al día'.

Esta acción promovida por el equipo ERACIS+ Vícar se enmarca dentro del Plan Local de Inclusión Social creado por el Ayuntamiento de Vícar para su participación en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, ERACIS+, que está cofinanciada por la Unión Europea y la Junta de Andalucía. Para contactar y formar parte de la red de entidades y agentes que trabajan por la inclusión social en Vícar lo podrán hacer a través del correo electrónico daflores@vicar.es.