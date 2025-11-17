Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La jornada se ha celebrado en el municipio vicario. IDEAL

Vícar celebra la I Mesa de Desarrollo Comunitario de Eracis con agentes sociales

La reunión concluyó destacando la importancia de dar continuidad al trabajo comunitario, colocando a la ciudadanía como protagonista en la mejora de su entorno

J. C.

Vícar

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:57

Comenta

Esta viernes se ha celebrado en Vícar la I Mesa de Desarrollo Comunitario de ERACIS+, un espacio de encuentro en el que han participado activamente ... las entidades que forman parte de ERACIS+ (Engloba Almería, Inserta Andalucía, Innova Almería, Humanitarios Sin Fronteras, Codenaf y Asociación Protegidas) junto con otras organizaciones y agentes sociales del municipio. La reunión ha tenido como objetivo analizar la situación del territorio, identificar necesidades y fortalecer la colaboración entre los distintos actores comunitarios para impulsar un desarrollo más participativo y sostenible.

