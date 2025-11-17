Vícar celebra la I Mesa de Desarrollo Comunitario de Eracis con agentes sociales

Esta viernes se ha celebrado en Vícar la I Mesa de Desarrollo Comunitario de ERACIS+, un espacio de encuentro en el que han participado activamente ... las entidades que forman parte de ERACIS+ (Engloba Almería, Inserta Andalucía, Innova Almería, Humanitarios Sin Fronteras, Codenaf y Asociación Protegidas) junto con otras organizaciones y agentes sociales del municipio. La reunión ha tenido como objetivo analizar la situación del territorio, identificar necesidades y fortalecer la colaboración entre los distintos actores comunitarios para impulsar un desarrollo más participativo y sostenible.

La sesión comenzó con una presentación inicial, tras la cual los asistentes compartieron información sobre los recursos comunitarios disponibles en la zona, destacando la labor de los servicios municipales, asociaciones, colectivos vecinales y otras iniciativas que intervienen en el ámbito social. Posteriormente, se llevó a cabo un diagnóstico participativo de las necesidades detectadas en el trabajo diario dentro de la zona ERACIS+. Este análisis permite identificar nuevas problemáticas emergentes, así como posibles líneas de actuación para mejorar la intervención comunitaria. Además, durante este espacio ha quedado remarcada la importancia de recopilar información relevante proveniente de los agentes sociales y de la ciudadanía de las distintas barriadas, con el fin de avanzar hacia una intervención más coordinada, participativa y eficaz.

Asimismo, se subrayó que esta Mesa Comunitaria pretende convertirse en la base para el desarrollo y la mejora comunitaria en las diferentes barriadas en las que trabaja ERACIS+ en Vícar. La intención es que este espacio se consolide y perdure en el tiempo, manteniéndose abierto a la participación de referentes y agentes sociales del municipio, favoreciendo así una construcción colectiva y sostenida del bienestar comunitario. Durante la reunión, también se informó a los asistentes sobre las próximas actividades y eventos comunitarios programados por ERACIS+ en las distintas barriadas, fomentando la participación ciudadana y el trabajo conjunto en los proyectos sociales del municipio.

La reunión concluyó destacando la importancia de dar continuidad al trabajo comunitario, colocando a la ciudadanía como protagonista en la mejora de su entorno y en la creación de iniciativas que fomenten la cohesión social y el desarrollo del municipio.

Esta acción promovida por el equipo ERACIS+ Vícar se enmarca dentro del Plan Local de Inclusión Social creado por el Ayuntamiento de Vícar para su participación en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, ERACIS+, que está cofinanciada por la Unión Europea y la Junta de Andalucía. Para contactar y formar parte de la red de entidades y agentes que trabajan por la inclusión social en Vícar lo podrán hacer a través del correo electrónico daflores@vicar.es