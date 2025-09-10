Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una de las mesas informativas en el municipi vicario. IDEAL

Vícar celebra el Día Mundial de la Salud Sexual reproductiva

El equipo ERACIS+ del Ayuntamiento de Vícar ha organizado una jornada de mesas informativas junto a las entidades colaboradoras

Vícar

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:37

El municipio de Vícar ha celebrado el Día Mundial de la Salud Sexual y Reproductiva con la instalación de mesas informativas junto a los centros de salud de Puebla de Vícar, Cabañuelas y Gangosa. La iniciativa ha estado organizada por el grupo de trabajo ERACIS+ del Ayuntamiento de Vícar junto a las entidades Protegidas, Engloba, Humanitarios sin Fronteras, Codenaf e Inserta Andalucía.

La actividad se ha desarrollado a lo largo de la mañana de este viernes acercando a la ciudadanía información relativa a los derechos sexuales y reproductivos, métodos anticonceptivos, interrupción voluntaria del embarazo (IVE), enfermedades e infecciones de transmisión sexual (ETS y ITS) y salud sexual, en general.

Esta acción promovida por el equipo ERACIS+ Vícar se enmarca dentro del Plan Local de Inclusión Social creado por el Ayuntamiento de Vícar para su participación en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, ERACIS+, que está cofinanciada por la Unión Europea y la Junta de Andalucía. Para contactar y formar parte de la red de entidades y agentes que trabajan por la inclusión social en Vícar lo podrán hacer a través del correo electrónico daflores@vicar.es.

